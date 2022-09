Joan Mascaró també serà protagonista del Literanit

Santa Margalida s'afegeix enguany al Literanit amb una xerrada sobre Joan Mascaró, en el 125 aniversari del seu naixement i el 60 de la publicació de la seva cèlebre traducció del 'Bhagavad Gita' a l'anglès, amb una xerrada a càrrec de Sílvia Ventayol, codirectora del documental 'Llànties de foc', sobre el savi mallorquí.

La xerrada de Ventanyol, titulada 'Joan Mascaró i el món oriental', es farà el 24 de setembre a les 19.00 hores al Centre de Cultura Joan Mascaró i Fornés de Santa Margalida. En aquest sentit, cal recordar que el festival de foment de la lectura Literanit, promogut per la Institució Francesc de Borja Moll, es centrarà en aquesta quarta edició en les rondalles, contes i literatura tradicional dels territoris de parla catalana i de tot el món, i es durà a terme al llarg del dissabte, 24 de setembre, amb una programació plena d'activitats que tendran lloc a totes les Balears i a Catalunya.

La vida d'un savi

Joan Mascaró i Fornés (Santa Margalida 1897 - Comberton, Cambridge, 1987). Orientalista especialitzat en llengua i en cultura sànscrites. Durant la Segona República fou professor de sànscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, i féu la versió catalana d'una part del 'Bhagavad-Gita'. El 1939 s'instal·là a Anglaterra i es llicencià en literatura anglesa i en llengües orientals. Fou doctor per la Universitat de Cambridge i vicerector del Parameshvara College de Sri Lanka. Va publicar 'Lamps of Fire' el 1958 -recull de textos místics de diverses cultures ('Llànties de foc' el 1986)-, i estudis i traduccions a l'anglès d'obres sànscrites i del pali. Destaquen especialment les traduccions dels 'Upanishads', del 'Dhammapada' i del 'Bhagavad-Gita' (publicada en versió catalana el 1983). Els anys setanta, esdevingué un personatge habitual als mitjans de comunicació britànics, des d'on va contribuir de manera decisiva al desvetllament de l'interès per la filosofia i la mística orientals. En català se n'ha publicat pòstumament 'La creació de la fe' (1993), 'Diàlegs amb l'Índia' (2002), els 'Upanishads' (2005) i el 'Dhammapada' (2009), tots a Ed. Moll.

Sílvia Ventayol (Palma, 1977). És directora i guionista audiovisual i gestora cultural. Es llicencia en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) i completa la seva formació en realització de documentals a la Escuela Internacional de Radio y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Ha estudiat guió de documental amb José Luís Guerín. Guionista, ha dirigit la secció literària 'El planeta dels llibres' (IB3 Radio, 2006) i és realitzadora de reportatges i documentals, entre els quals 'Llànties de foc', sobre Joan Mascaró. Autora d''El malson de Llorenç Villalonga'. Premi Ciutat de Palma y Premi IAMS de la Asociation for Science in Media per 'Mrs Death'.