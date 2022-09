Maria Hein actuarà a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona en la presentació de 31D Poesia

Aquest dissabte, 17 de setembre, a les 11.15 del matí, es farà al Moll de la Fusta de Barcelona, la presentació de la col·lecció de llibres de Documenta Balear, 31D Poesia.

L'acte de presentació comptarà amb l'actuació de la cantant felanitxera Maria Hein.

La col·lecció

La col·lecció es va inaugurar amb el llibre de Marcel Pich 'Retaule sutjós de la Mallorca continental', una obra a mig camí entre la prosa retallada i els versos de mètrica lliure que ens fa viatjar per diversos ambients i escenes dels Països Catalans -la Mallorca continental- des d'una posició subversiva i a estones provocadora.

El segon volum de la col·lecció el firmava Clara Fiol Dols i es titula 'Miloques i rabasses'. Miloques i Rabasses és el debut poètic de la cantant i compositora Clara Fiol. S'hi concentren gran part del seu repertori com a lletrista, un conjunt d'epigrames i un aplec de poemes íntims que mai no han sonat en forma de cançó. L'obra balla amb la tradició i amb la contemporaneïtat: sense oblidar les arrels mallorquines, i fent un particular homenatge a la llengua amb què va ser enconada, Fiol repassa el seu present instal·lat a Barcelona.

Miquel Ripoll és professor de filosofia a la UIB i periodista de dBalears i també el poeta autor de dos dels títols de la col·lecció 'En un alè tan breu', un diàlesg amb els Proverbis de Joan Alcover i el recull titulat 'De la flor al fruit', un poemari més madur i afinat.

L'actriu i poetessa Agnès Llobet ha publicat dins la col·lecció el volum titulat 'Turista Zero'. Un poemari que pren la forma d'un passeig poètic que va del Megapark fins a la Capella de Sant Pere. Turista Zero parla d'un ecosistema aclaparat i aclaparador, el de la platja de Palma. Però també és un reclam del poder la paraula, de la màgia que contenen els mots i de la necessitat de combatre la perversió del llenguatge. El poemari és un camí iniciàtic a la recerca del sentit de la paraula, el seu misteri i el seu poder creador. I, per damunt de tot, és un cant al coratge i a l'amor.

El volum més recent el signa Llorenç Romera i Pericàs, conegut per ser el cantant de Salvatge Cor, que acaba de publicar el llibre 'Persona' dins la col·lecció 31D Poesia.

Maria Hein

Maria Hein és una jove felanitxera que duu anys formant-se com a pianista, tocant la guitarra i, recentment, experimentant i creant les seves pròpies lletres i melodies.

La calidesa amb la qual Maria Hein presenta Continent i contingut, el seu disc debut, està equilibrada amb la solemnitat i el so impol·lut de totes les seves cançons, que emanen una mescla de senzillesa i nostàlgia, amb la pinzellada imbatible de la naturalesa balear. Deu cançons en les quals Maria Hein acumula pensaments, problemes i dubtes, com una tassa que ha començat a desbordar i necessita deixar córrer l’aigua. I ho fa acompanyada d’una instrumentació minimalista, que s’uneix, discreta, a les paraules de Maria Hein, que interpreta les cançons de manera prudent i reservada, com si ens estigués revelant un secret. De la mà de Ferran Palau, ha construït aquesta sonoritat tan atemporal, tan pròxima i acollidora. I així és com Maria Hein entra als nostres caps, cautelosa, com una nova convidada que no vol incomodar. Però sense adonar-nos, s’instal·la lentament i es queda en la memòria, perquè, al cap i a la fi, les seves històries són les nostres històries. Continent i contingut és un disc debut que dibuixa una trajectòria rotunda, una aposta ferma, una màgia única que talla la respiració i que l’ha portat a guanyar premis com Millor cançó i Millor artista revelació Enderrock 2021.