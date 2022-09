La Festa Estellés torna a Can Alcover

Un any més, les principals entitats culturals dels Països Catalans col·laboren per organitzar la Festa Estellés, un acte simultani arreu d'ells que honora la memòria del poeta valencià.

Enguany, es celebrarà el 21 de setembre a les 20.00 hores, i com ja és habitual, a Can Alcover (Carrer Sant Alonso, 24). L'Obra Cultural Balear s'uneix a Òmnium Cultural i a Acció Cultural del País Valencià per celebrar la Festa Estellés 2022.

L'acte comptarà amb una connexió en directa a Palma, Barcelona, València, Perpinyà i Brussel·les. A més, enguany, a Palma, es farà un recital a càrrec de Sebastià Alzamora, un micròfon obert als participants i una degustació de pa del Fornet de la Soca.

L'aforament és limitat i el preu de la degustació és de 13 euros. Per obtenir la teva reserva o sol·licitar més informació pots posar-te en contacte amb l'OCB a través del següent correu: activitats@ocb.cat.