Jazz Voyeur Festival compleix quinze anys presentant a Mallorca la millor música del món

A partir del 4 de novembre i fins al 7 de desembre tindrà lloc a Mallorca la XV edició del Jazz Voyeur Festival. En aquesta nova edició, el JVF s'enfronta als reptes del postpandèmic, on el jazz es torna més nòmada que mai. "Viatjar és per als músics la feina, tocar el premi" explica el director del festival. Vagar i viatjar entre aeroports, ciutats i continents és part del procés dels músics de jazz que intenten obrir-se enmig del caos i les dificultats de la crisi que assota amb força en aquests primers anys del segle XXI en la major part del món.

Gràcies a aquesta perseverança l'energia del jazz continua articulant-se amb els gèneres

musicals emergents (trap, hip hop, rap, etc. ). Els nous intèrprets creen formes personals

vinculades a una mescla única de tots els estils jazzístics coneguts, usant la improvisació

amb formes més clares i estrictes de les músiques del món, el folklore o la música pop.

Per molt variat que es presenta l'actual panorama del Jazz, els elements fonamentals

que uneixen i defineixen aquesta música són i han estat sempre: la improvisació unida al "beat" i el swing, recreats cada nit pels intèrprets a base de talent, originalitat i amb una postura en gran part no comercial.

"Aquest esperit serà present en aquesta nova edició, on no podem predir el futur del jazz, ni saber cap a on evolucionaran els seus múltiples estils, però sens dubte és el moment en el qual els músics més joves han de prendre el relleu generacional, les grans llegendes ja no estan amb nosaltres o bé ja no fan més gires internacionals, aquesta és la realitat".



En aquesta línia i sempre buscant la diversitat d'estils el Jazz Voyeur Festival ha dissenyat una programació internacional de primer nivell, amb artistes que mai abans havien estat convidats, una àmplia participació d'artistes locals que actuaran com a convidats en cadascun dels concerts, una nova Big band formada pels joves animats del Conservatori Superior de les Illes Balears, un cicle de Cinema Jazz dedicat a les grans Dames del Jazz amb dones com Aretha Franklin i Billie Holiday que van obrir camí perquè elles també anessin protagonistes en el difícil món del racisme i la misogínia nord-americana.



Per al JVF el tema de l'educació és fonamental, per això volen no ser només un projecte d'entreteniment sinó també una plataforma de formació per a tots els joves estudiants, músics i públic en general amants d'aquesta música. "Preferim no fer concerts gratuïts, ja que hi ha molts a Mallorca, sinó que busquem desenvolupar un cicle de Màster Classes obertes a tot el públic" remarca el director.

PROGRAMACIÓ CONCERTS:

CONCERT INAUGURAL

+ CARMEN LINARES

+ MARIA DE LA MAR BONET (Artista Convidada)

+ SAXOLEÁ

4 de novembre

Trui Teatre

21 hores