El felanitxer Biel Llinàs, primer premi del certamen d’Arts Visuals Art Jove 2022

El felanitxer Gabriel Llinàs (1994), amb la instal·lació urbana 'Un veïnatge deslocalitzat', és el primer premi del certamen d’Arts Visuals del Programa Art Jove 2022, que ha tengut lloc aquest dissabte a Binissalem, convocat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports a través de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE).

El primer premi són 1.000 euros, a més de 3.000 euros per a les despeses derivades de participar en el Programa d’intercanvis Art Pertot.

Els dos segons premis ex aequo del certamen, de 500 euros, han estat per a la ciutadellenca Marina Enrich Genestar (1991) per l’obra de vídeo-instal·lació 'En temps primer...' i per a l’eivissenc Pablo Borrego López/Pablo Rosso (1994) amb la instal·lació 'Oficina Turística de Binissalem'.

En les seves obres els finalistes han establert un diàleg amb alguns col·lectius del poble per a inspirar-se en aspectes particulars i característics del municipi de Binissalem.

El jurat, presidit per Tonina Cerdà, responsable Programes Públics i Educació al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, ha estat format per Eva Mulet, directora de la galeria Pelaires; Raquel Moron, directora del festival Inund’ART de Girona; Tiffaine Raguenet, artista i coordinadora de l’Associació Agit'Hé de Perpinyà, en representació del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, i Lluís Vidaña, artista guanyador del certamen d’Arts Visuals Art Jove 2019.

El recorregut per les obres dels set finalistes, amb explicacions dels seus creadors, es va iniciar des del Poliesportiu Municipal Alba Torrens i, una vegada finalitzat, també es va poder visitar l’exposició dels finalistes del programa d’intercanvis Art Pertot. Els set artistes finalistes, seleccionats d’un total de 40 inscrits, han disposat de dos mesos per preparar el projecte d’intervenció urbana, sota el tema 'Veïnatge' i han comptat amb assessorament artístic i tècnic i han disposat d’un servei de mentoria a càrrec de Leticia Maria, la comissària del certamen, que els ha acompanyat i assessorat durant el procés de creació.

La resta de finalistes han estat: David González Espejo/Dewiware (Palma, 1998) amb 'Balla i t’oblidaràs de la mort'; Maria Alba Plaza/Alba plaza (Palma, 1987) amb 'La teva empremta importa', Helena Pons Sans (Palma, 1995) amb 'Dits', i Ana Velchev (Belgrad, 1990) amb '1cos1 1 111 cos'.

El Programa Art Pertot és una iniciativa del Consell Departamental dels Pirineus Orientals; del Festival Inund’Art de Girona, i de l’IBJOVE, a través del Programa Cultural Art Jove. La persona guanyadora del primer premi d’aquest certamen exposa un projecte artístic en el marc del Festival Inund’Art de Girona el mes de juny de 2023 i en una exposició col·lectiva, juntament amb els altres dos artistes seleccionats en l’Art Pertot, a la Casa de la Catalanitat de Perpinyà, el mes de desembre de 2023.

La vetllada de dissabte, que ha comptat amb la participació del director de l’IB-Jove, Tià Lliteres, va finalitzar amb els concerts dels grups mallorquins Alanaire i Go Cactus, guanyadors de les edicions 2021 i 2018 del certamen de creació Musical Jove del Programa Cultural Art Jove.