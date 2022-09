Presenten un itinerari cultural per esglésies i convents femenins de la parròquia de Sant Jaume de Palma

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma inicia aquest dissabte, 10 de setembre, un itinerari d'esglésies i convents femenins de la parròquia de Sant Jaume dins els programes educatius de Can Balaguer.

Aquesta activitat consta de dos itineraris pel barri de Sant Jaume recordant els seus orígens medievals en clau de gènere. Com a principal atractiu s'ha de tenir en compte que s'accedirà a alguns dels convents de dones del barri.

El coordinador general de cultura, Miquel Àngel Contreras, ha destacat la importància de les passejades com a mostra de com de vegades «la història ha deixat de banda la petjada de les dones». Aquestes passejades, ha continuat Contreras, «serveixen per fer una interpretació en clau de gènere del paper de les dones en la història medieval de Palma».

Els itineraris es faran a càrrec de GenCultura i tindran com a eix temàtic l'edifici històric de Can Balaguer i la seva sala medieval. Es realitzarà un recorregut pels convents femenins i les esglésies de la parròquia de Sant Jaume, que mostrarà l'evolució urbana de la zona en el pas de Madina Mayurqa a Ciutat de Mallorques, gràcies al fet que la trama urbana de la ciutat islàmica s'ha mantingut fossilitzada fins als nostres dies.



Els itineraris

Recorregut del dissabte 10 de setembre

Punt de trobada: Es visitarà el convent de les Caputxines, parròquia de Sant Jaume, la sala capitular del monestir de Sta. Magdalena, església de La Sang i, exteriorment, monestir de La Concepció.

Recorregut del dissabte 24 de setembre

Punt de trobada: Pati de Can Balaguer. Es visitarà el convent de les Caputxines, parròquia de Sant Jaume, monestir de Sta. Magdalena (exteriorment), església de La Sang i la sala capitular en el Monestir de La Concepció.

L'itinerari s'ofereix també a grups concertats, com escoles i entitats. L'activitat és gratuïta, té una durada d'uns 90 minuts, i és accessible per a persones amb diversitat funcional.