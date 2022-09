El Teatre Principal amplia el projecte Tutories teatrals a 5 centres de primària

El Teatre Principal de Palma amplia a cinc centres d'educació primària el projecte Tutories teatrals, que fins ara estava destinat als instituts de secundària. Una novetat que s'inclou dins l'oferta educativa per al curs 2022/2023 que ofereix el Principal.

A la presentació hi han assistit Bel Busquets, vicepresidenta i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política lingüística del Consell de Mallorca; Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern de les Illes Balears; i Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal, que han estat acompanyades de la dramaturga Marina Collado, l'actriu Alícia Garau i la ballarina Laura Lliteres, que participaran en les Tutories teatrals d'enguany.

Bel Busquets ha destacat el gran treball del Teatre Principal de Palma per promoure la cultura i el teatre com a espai d'oci entre els més joves. «Amb un programa educatiu com aquest, els joves es poden sentir part del món de l'espectacle, aprenent a expressar-se i a sentir moltes emocions a l'hora. D'aquesta manera, la comunitat educativa dins el Teatre Principal pot gaudir de les emocions en directe», ha assegurat Busquets. També ha afegit que «els alumnes d'avui són el públic de demà».

Per part seva, Josep R. Cerdà ha destacat la gran rebuda i acceptació que té la proposta educativa del Teatre Principal entre la comunitat docent, una circumstància que ha propiciat enguany ampliar el projecte Tutories teatrals als centres de primària.

L'objectiu del projecte és difondre la dramatúrgia contemporània entre estudiants de primària i secundària a través de textos d'autors i autores de les Balears, concebuts específicament per treballar amb puberts i adolescents, i que en aquesta ocasió seran La promesa d'olumrombi, de Víctor Uwagda, La jerarquia de l'amor, d'Ann Perelló i Les marginades de Marina Collado. El col·lectiu docent comptarà en tot moment amb el suport i la formació especialitzada per a la producció d'aquestes obres en el centre educatiu, mitjançant sessions tutoritzades a càrrec, apart de pels propis creadors, per Sergio Baos, i els seguiments que durà a terme Alícia Garau, ambdós reputats dramaturgs de les Illes. Finalment, el programa culminarà amb el Festival Tutories Teatrals en què el centres seleccionats posaran en escena les obres escrites per a ells.

Un altre dels punts forts del programa educatiu que ofereix el Teatre Principal és la possibilitat d'assistir a funcions en horari normal de públic als escolars amb preus especials.

Aquesta és una iniciativa que va començar a causa de la suspensió de les activitats extraescolars durant la pandèmia i que va permetre als alumnes assistir a les funcions com a públic adult en horaris normals. Tot plegat amb la finalitat que «els alumnes incorporin el teatre com a part del seu oci».

I allò cert és que es tracta d'una iniciativa que cada vegada té més demanda entre els centres escolars, especialment els de secundària.

L'oferta educativa del Teatre Principal es completa amb les visites guiades (amb inscripció prèvia a web del teatre) els col·loquis Principal Plus, encontres entre el públic i la companyia teatral en acabar les funcions; Aules obertes de teatre, que enguany es recuperen després de dues temporades suspeses a causa de la pandèmia, que permeten rebre formació teatral a tota la ciutadania; i altres eines com el Principal a la carta (plataforma digital on gaudir de la programació) o el podcast Sala 3, que Joan Cabot i Júlia Mérida confeccionen amb temes relacionats amb les arts escèniques.