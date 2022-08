L’ICIB destina 890.000 euros d’ajudes per a projectes culturals, la modernització de les indústries culturals i la projecció exterior d’audiovisuals

L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), que forma part de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha publicat al BOIB tres convocatòries de subvencions per un valor total de 890.000 euros per a projectes culturals, la modernització de les empreses culturals i la promoció exterior d’audiovisuals.

En concret, el Govern destina 440.000 euros a projectes culturals, 150.000 euros a la promoció exterior de projectes audiovisuals i 300.000 euros a la modernització de les indústries culturals.

Projectes culturals

La primera convocatòria de subvencions té com a finalitat donar suport a projectes culturals de les arts escèniques, de la música, de les arts visuals i del món editorial per a l’any 2022 amb un import de 440.000 euros. D’aquest import, l’ICIB, a través de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, aporta 240.000 euros, i els altres 200.000 euros provenen de la Direcció General d’Indústria i Energia, com a part de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Els projectes són entesos com a accions culturals que promocionen els productes culturals, que n’impulsen el consum, que posen en valor la diversitat cultural i que contribueixen a enfortir el teixit industrial del sector cultural.

L’import de la convocatòria es distribueix en quatre modalitats: arts escèniques (140.000 euros), música (140.000 euros), arts visuals (85.000 euros) i món editorial (75.000 euros).

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l’ICIB, s’inicia el 5 de setembre de 2022 i s’estén fins al 20 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Projecció exterior

La segona convocatòria de subvencions, dotada amb 150.000 euros, dona suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l’any 2022.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques del sector audiovisual que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Són subvencionables les despeses relacionades amb el desplaçament aeri, marítim o terrestre del personal tècnic, el quilometratge, el lloguer de vehicles, els imports de taxi amb trajecte a l’aeroport, les despeses d’allotjament, les acreditacions i la traducció, entre d’altres.

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l’ICIB, s’inicia el 15 de setembre de 2022 i s’estén fins al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Modernització

La tercera convocatòria de subvencions finança les inversions que permetin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears per a l’any 2022 amb un import total de 300.000 euros, els quals són aportats per la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, l’audiovisual, les arts visuals i el món editorial.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió relacionades amb l’adquisició de maquinària idònia per al desenvolupament de l’activitat professional, entre d’altres.

El termini per a presentar les sol·licituds, adreçades a l’ICIB, s’inicia el 15 de setembre de 2022 i s’estén fins al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.