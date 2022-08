Ha mort l'activista i mecenes cultural Josep Espar Ticó

L'activista cultural Josep Espar Ticó ha mort aquest dissabte als 94 anys, segons ha confirmat a través de Twitter la Fundació Congrés de Cultura Catalana, entitat de la qual era patró vitalici.

Ticó, nascut a Barcelona el 1927, va ser un dels fundadors de Convergència Democràtica de Catalunya i va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona, la Creu de Sant Jordi, el 1984, i el Premi Canigó, el 2020.

També va participar en la creació del diari 'Avui', la revista 'Cavall Fort', la distribuïdora de llibres en català L'Arc de Berà, la Fundació Universal de la Sardana i la discogràfica Edigsa, clau per a la Nova Cançó. De fet, va estar al capdavant de moltes iniciatives encaminades a la normalització política i cultural del país.

Mai no va amagar els anys de joventut pròxims al franquisme. Però als anys 50 va fer un tomb ideològic, quan es va unir al grup Crist i Catalunya, on va fer amistat amb Jordi Pujol. Sempre recordava que havia estat el primer a entonar "El cant de la senyera" en els fets del Palau, que van acabar amb l'empresonament de Pujol. El 1974, va ser un dels fundadors de Convergència Democràtica a Montserrat.

També intervingué en la campanya 'Volem bisbes catalans' i en el Congrés de Cultura Catalana, del qual va ser gerent (1975-1977) i membre del seu patronat.

De 1984 a 1986 va ser secretari general del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana i candidat a senador per CiU el 1979, però no va ser escollit.

El 1984 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement del seu compromís amb el país i la política catalana, i el 2020 la Universitat Catalana d'Estiu li va concedir el Premi Canigó, el seu màxim honor.