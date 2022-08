Enguany els 'llits' de la Mare de Déu es podran visitar a 50 esglésies de la Part Forana i 17 de Palma

Els 'llits' de la Mare de Déu es podran visitar a 67 esglésies de Mallorca, 50 de la Part Forana i 17 de Palma, amb motiu de la festivitat de l'Assumpció que se celebra el 15 d'agost.

Es tracta d'una iniciativa que van posar en marxa en 2010 el Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la difusió dels monuments en honor a la Mare de Deu d'agost a través d'un espai web.

La institució insular vol «donar continuïtat a la festa que envolta la Mare de Déu i els béns patrimonials que mostren la Dormició amb una escenografia que recorda els darrers dies de la vida de la Verge». «Des del Servei de Patrimoni posam en valor aquests 12 anys de projecte. Una iniciativa que demostra la manera de fer feina des del nostre Servei a través de tres eixos fonamentals com són la protecció, la conservació i la difusió dels monuments i de la festa que l’envolta» ha afirmat la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, durant la roda de premsa oferida avui a l’Església de Nostra Senyora dels Socors a Palma.

Enguany participen en l’exposició de llits de la Mare de Déu un total de 67 esglésies de Mallorca (50 de la Part Forana i 17 de Palma) amb motiu de la festivitat de l’Assumpció el 15 d’agost. Respecte dels darrers anys, hi ha un increment de monuments gràcies a la introducció de muntatges nous, com el de Sant Agustí o el de s’Horta, i a la recuperació d’alguns altres, com els de la parròquia de Llucmajor o la de Santa Eugènia.

El nom que rep la Mare de Déu respon a la idea d’una imatge jacent dalt d’un tàlem guardat per àngels que la vetlen. En conjunt, representen muntatges efímers de gran qualitat artística.

Tot i que la creença popular és molt antiga, el Vaticà no la decretà dogma fins al 1950. Obtingué així un reconeixement oficial i passà a formar part del catecisme. Precisament, les novetats principals d’enguany del web se centren en la publicació, per primera vegada, de la traducció al català del text íntegre del dogma de l’Assumpció: el document Munificentissimus Deus, del papa Pius XII, del 1950. L’edició, a cura de l’historiador de l’art i coordinador del pla de difusió sobre l’Assumpció de la Mare de Déu, Gabriel Carrió i Vives, ha comptat amb l’assessorament de Gabriel Seguí i Trobat, president de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, i amb la correcció del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca. L’objectiu és que més enllà del sentit religiós, les persones interessades en el patrimoni coneguin l’origen de la festa que se celebra entorn del 15 d’agost.

Una altra de les novetats d’enguany és que s’ha integrat el web https://web.conselldemallorca.cat/assumpciodelamarededeu, on es canalitza el projecte de difusió de l’Assumpció de la Mare de Déu, en el web institucional del Consell de Mallorca. En aquest espai digital es pot trobar tot el programa cultural de la festivitat, els horaris de les esglésies i convents que exposen la Mare de Déu, així com documents, catàlegs i informació general. A més, compta amb un apartat multimèdia amb vídeos relacionats amb la celebració.

L’actuació del Consell i del Bisbat de Mallorca s’encamina a formalitzar un model de difusió del coneixement que connecta amb l’investigador, amb la ciutadania i amb el visitant extern. Segons el coordinador del projecte, Gabriel Carrió, «l’objectiu és convertir el web en un espai digital no tan sols de promoció, sinó també de documentació sobre la festa i el patrimoni vinculat. D’altra banda, el web recull els esforços de l’Església i les iniciatives de diferents entitats en favor de la festa».

Entre les activitats organitzades per celebrar l’Assumpció, destaca la inauguració de la instal·lació de la Verge misteriosa de Rafael Mahdavi a l’església dels Sagrats Cors, a Palma, el 10 d’agost, a les 20.15 hores, projecte organitzat per la Fundació Amics del Patrimoni. També s’ha programat per al 14 d’agost, a les 18.30 hores, la presentació de la restauració de la figura de la Mare de Déu morta de l’església parroquial de Llucmajor que ha duit a terme el Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca. La parròquia de Santa Maria del Camí acollirà el divendres 19 d’agost, a les 18.30 hores, la conferència 'La festa de l’Assumpció i el llit de la Mare de Déu morta de Santa Maria: entre la història i la llegenda', a càrrec de la doctora en Història Maria del Camí Dols Martorell (UIB-IEHM). Així mateix, està prevista la presentació de la restauració de diversos monuments, com la figura de la Mare de Déu morta del convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, el divendres 12 d’agost, a les 19 hores, i del llit de la Dormició i de la figura de la Mare de Déu del cor de la canònica de Santa Magdalena de Palma, el dissabte 13 d’agost, a les 11 hores.