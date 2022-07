L'Ajuntament d'Inca lliura els premis Pare Colom a Artur Garcia, Manuel Brugarolas i Àngel Terrón

L'Ajuntament d'Inca ha lliurat els premis literaris Pare Colom, que enguany celebren el seu 20 aniversari, i en els quals han estat premiats Artur Garcia, Manuel Brugarolas i Àngel Terrón en les categories de narrativa, teatre i poesia, respectivament.

El claustre de Sant Domingo ha estat escenari, un any més, del lliurament dels premis literaris Pare Colom, promoguts pel Consistori. Uns guardons que enguany celebren el seu 20 aniversari i any rere any han augmentat la seva fama i s'han posicionat com a referent en la literatura catalana.

«Enguany és especial atès que es compleixen 20 edicions dels Premis Pare Colom. Dues dècades de cultura, de llibres, de poesia, de teatre i d'una manera d'entendre i enfortir el llegat del volgut Pari Colom, qui va ser una persona clau i referent a la ciutat. Per això, vull donar gràcies a totes les persones que han fet possibles aquests guardons any rere any», ha assenyalat el batle d'Inca, Virgili Moreno.

La regidora de Cultura, Alice Weber, ha destacat durant la seva intervenció que «des de l'Ajuntament d'Inca es continuarà impulsant aquests premis així com fomentat el cultiu de la llengua catalana. Amb els Pare Colom, molt reconeguts a nivell nacional, es vol reivindicar la cultura com a senya d'identitat de la ciutat».

Així doncs, el guanyador de narrativa de la 20 edició dels premis literaris Pari Colom ha estat Artur Garcia Fuster pel seu llibre 'Partint de Zadar'. El premi de Teatre s'ha lliurat a Manuel Brugarolas per la seva obra 'Els gossos'. Finalment, en l'apartat de poesia, ha resultat guardonat Àngel Terrón Homar amb la seva proposta 'El jardí dels Mèrleres'.

Les bases de la convocatòria d'aquests premis estableixen un premi de 3.000 euros en la categoria de narrativa i un premi de 1.200 euros en les categories de poesia i teatre. A més, les tres obres premiades són també editades per Lleonard Muntaner Editors i després es presenten a Mallorca i Barcelona.

Coincidint amb aquesta data tan assenyalada, durant l'acte de lliurament dels premis, s'ha fet també un homenatge a totes les persones que han rebut aquest guardó durant els 20 anys. A més, s'ha fet també un reconeixement als membres que any rere any han format el jurat i a l'editorial que ha fet costat a aquest certamen des del seu naixement.

Els Glossadors de Mallorca, Caterina Alorda i el grup Jansky han estat els responsables de posar la nota musical i amenitzar la vetlada.