Antònia Vicens serà la pregonera de La Setmana del Llibre en Català

L’esdeveniment entorn del llibre en català més important dels Països Catalans celebra enguany el seu 40è aniversari. La Setmana compleix quatre dècades d’impuls del llibre en català amb més expositors i novetats editorials que mai i reforça la programació amb més de 300 activitats destinades a tots els públics. En aquesta edició tan especial, La Setmana es consolida com el Festival del Llibre en català.

La cita ineludible que marca la represa literària de tardor, tendrà lloc entre el 9 i el 18 de setembre al Moll de la Fusta (Barcelona), creix de dimensions i comptarà enguany amb 84 mòduls més grans on s’hi trobaran 206 segells editorials, 25 llibreries, 13 institucions, 1 distribuïdora, 11 universitats i 3 associacions que presentaran al voltant de 150 novetats editorials en català.

Per la seva ubicació i dimensions, el Moll de la Fusta es reafirma aquest any com l’indret idoni per a celebrar-hi l’esdeveniment. Un espai diàfan davant del mar, ampli, a l’aire lliure i d’accés gratuït, on en aquesta edició s’hi podrà venir a passar el dia sencer gràcies al nou horari de matí i horabaixa i al reforç de l’oferta culinària amb dos food-trucks i un bar més ampli.

El pesident d’Editors.cat, Joan Abellà, expressa en aquest vídeo què espera d’una edició com la d’enguany en què La Setmana celebra els seus 40 anys.

Més de 300 activitats conformen una programació variada per a tothom

En aquest 40è aniversari de La Setmana la programació d’activitats és molt àmplia, amb activitats als 4 escenaris (1 més que en edicions d’abans de la pandèmia), itineraris literaris per Barcelona i altres poblacions, i les signatures dels autors.

Presentacions de novetats editorials, autors internacionals, llibres de fons i més

Entre les novetats editorials que sortiran al setembre presenten nous llibres de narrativa Ramon Solsona, Mercè Ibarz, Francesc Parcerises, Marc Giró, Anna Manso, Sebastià Portell, Jordi Llompart, Xènia Dyakonova, Sebastià Serrano, Joan Fontcuberta, Marga Nadal, Jordi Armadans, Max Besora o Imma Sust, només per citar-ne uns exemples.

Així mateix, aquestes presentacions dels llibres tendran diversos formats i hi participen pràcticament tots els segells editorials que publiquen en català i amb temàtiques molt variades: es parlarà de recuperacions (Joan-Lluís Lluís, Blai Bonet o Mercè Ibarz); de traduccions (Annie Ernaux, Yan Iacono, Joana Russ, Isaac Asimov, Ko Tazawa o Louise May Alcott), es faran taules rodones amb nom propi (Mercè Rodoreda, Jane Austen, Pier Paolo Passolini, Joana Russ o Lola Anglada) i també de temes d’actualitat s presentaran novetats en còmic i il·lustració per adults (col·lecció de Comanegra, de Mai Més, OOSO Còmics...), també converses amb autors (Victoria Lomasko, Josep Ma Fonalleras, Albert Om i Sílvia Soler, President Quim Torra, Llucia Ramis, Josep Ortiz) i entrevistes (Empar Moliner, Ramon Solsona, Albert Sànchez-Piñol, Mercè Ibarz). També s’exploraran altres formats com l’acte 'El commemorat de l’any: Fuster o Ferrater?', un duel verbal entre Marina Porras i Núria Cadenes moderat per Anna Ma Vilallonga; les presentacions dels clàssics per part del Col·lectiu Mentrimentres, les Punkies Decimonòniques de Blanca Pujals i Carlota Freixenet, la batalla Fuster-Ferrater que organitza la Institució de les Lletres Catalanes o la conversa sobre Joana Russ i el feminisme que comptarà amb Natza Farré i Oye Sherman.

Aquest any, per primera vegada, La Setmana gaudirà de la presència de quatre autors internacionals: Ken Follett, que serà entrevistat per streaming per Mònica Terribas, l’autora moldava Tatiana Tibuleac, i dos autors que seran a La Setmana de la ma del CCCB: Daniele Mencarelli i Robert Kolker.

La Setmana també recordarà als tres centenaris d’aquest any: Joan Fuster, Gabriel Ferrater i Enric Viladot, retrà un homenatge a Pau Riba, amb el 'Riba, Arderiu, Riba'. També celebrarem els 90 anys de Joaquim Carbó, juntament amb Cavall Fort.

Una altra novetat són les horabaixes temàtiques (i un matí), on es planteja un tema plantejat des de diferents perspectives vinculats a diversos títols. Són l'horabaixa dedicada al món rural i a l’èxode urbà, amb la presència de Carla Simon i Arnau Vilaró, que presenten 'Alcarràs'; l'horabaixa de la llengua, un clàssic de La Setmana on s’aborden diversos aspectes de la situació de la llengua; l'horabaixa de ciència, amb una xerrada divulgativa del científic Joan Anton Català i els experiments de Pere Renom; l'horabaixa de cuina, amb una part d’experiments, presentacions i converses amb Gina Estapé, Abel Mariné, o Maria Nicolau amb Pilar Codony; horabaixa de teatre, amb la presentació de diversos llibres i lectures de fragments; el matí de natura, amb guies de natura i també llibres de narrativa; i l'horabaixa de clàssics, amb propostes d’autors clàssics grecs i la lectura de fragments.

Per últim, la poesia també tendrà un paper central a La Setmana. Recitals i presentacions de poesia, amb obres de Jaume C. Pons Alorda, Josep Pedrals, Laia Prat, Vicenç Altaió, Antoni Clapés, Pere Tió, Don Mee Choi, Ivet Nadal o Sophia de Mello, entre d’altres.

Programació per als joves

La Setmana comptarà també amb presentacions molt diverses com la d’Ana Polo, que presentarà ‘La meva primera guia feminista’; Marta Bellvehí, autora de Bruna Brown; Maria Ripoll; Josep Lluís Badal i Susanna Celej; Albert Font o la poesia de Mikel Soto. Destaca també que l’escriptora mallorquina Joana Marcús, un fenomen popular entre els joves, signarà llibres a La Setmana.

També s’hi organitzaran tallers per a joves, concretament de còmic manga i literatura eròtica. La Setmana compta amb la col·laració de l’Associació de Joves Lectors en català.

La Setmana Familiar

Enguany, i per primer cop, les famílies tendran un espai propi, amb un racó de lectura, escenari per presentacions i zona tallers, i on la visita dels infants serà molt divertida gràcies al 'Carnet lector de La Setmana'. Així mateix, les famílies comptaran amb un espai propi on s’hi presentaran les novetats de Rocío Bonilla i Susanna Isern (Ed. Flamboyant), d’Òscar Sardà, amb el Follet Oriol (Barcanova), el nou llibre de Jaume Copons i Liliana Fortuny (Ed. Combel), o la novetat de Míriam Tirado, Sensibles (Montena), entre d’altres, presentacions que tindran diferents formats. Aquest any, i en motiu de la publicació de la col·lecció de 'Contes a la deriva' de la ONG Open Arms que publica amb La Galera, el mític vaixell Astral d’Open Arms es podrà visitar al Moll de la Fusta just al costat del recinte de La Setmana.

Premi trajectòria, Premi difusió i ccte inaugural

L’acte inaugural d’aquesta 40a edició de La Setmana comptarà amb el pregó de la Premi d’Honor de les Lletres catalanes 2022, la mallorquina Antònia Vicens.

El 26è Premi Trajectòria, que es lliura anualment des del 1997 a un professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seva divulgació, recau en Joan-Francesc Mira (València, 1939), escriptor, traductor, antropòleg i memorialista, un dels grans noms de la literatura en català. El Jurat del Premi Trajectòria format per les associacions del sector del llibre i per periodistes culturals, ha decidit concedir-li per la importància de la seva obra literària, amb més de 40 llibres publicats de gèneres diversos, així com el seu vessant periodístic, que l’ha portat a escriure nombrosos articles que són tot un referent del periodisme.

El guardó és una obra cedida per un artista de reconegut prestigi, i aquest any és l’artista Perico Pastor ha realitzat una obra que serà presentada el mateix dia del lliurament del Premi.

Per altra banda, el 2n Premi Difusió 2022, que lliura la junta d’Editors.cat i que reconeix una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l’edició i la literatura en català en el seu espai professional, es lliurarà a la directora del CCCB, Judit Carrera.

La Setmana és la festa del sector del llibre en català

L’esdeveniment cultural del llibre més important esdevé un espai de trobada entre lectors, autors, editors i llibreters, no només de Catalunya, sinó d’arreu. És una festa del llibre en català on hi participen diverses institucions i entitats dels Països Catalans com el Ministeri de Cultura del Govern Andorrà, l’Associació del Llibre del Pirineu, l’Associació d’Editors d’Andorra, l’Associació d’Editors del País Valencià, i Editors de les Illes Balears Associats.

L’Institut Ramon Llull retorna a la presencialitat i organitza la missió d’editors internacional, la ‘Making Catalan Travel for International Publishers and Agents’, una trobada de diversos editors i agents internacionals de ficció d’adults, infantil i juvenil per a promoure els llibres d’autors catalans. Serà la sisena trobada en col·laboració amb la Setmana del Llibre en Català i es desenvoluparà del 12 al 16 de setembre.

Les biblioteques: el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i Consorci de Biblioteques de Barcelona, són un puntal important a La Setmana, i hi participen directament en diversos formats.

L’entitat Omnium Cultural té també, aquest any, una col·laboració destacada, organitzant un matí especial a La Setmana pels socis d’Omnium i col·laborant en els itineraris literaris que en diverses ciutats i pobles del territori català.

També col·laboren a La Setmana entitats vinculades a la llengua i al llibre com la Institució de les Lletres Catalanes, que a més d’organitzar un acte molt destacat tindrà al recinte un espai expositiu i interactiu dins el recinte, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, PEN Català, la Plataforma de la Llengua o l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. A més, diverses associacions i editorials celebren el lliurament dels seus premis a La Setmana: premi Núvol, premi Carnet Jove, premi Néstor Luján, premi Joan-Lluís Vives a l’edició universitària en català, Xarxa Vives d’Universitats, premi Illa dels Llibres, premi Atrapallibres i Protagonista Jove, Premi Roc Boronat, premi Pin i Soler, Premis literaris UAB – Cerdanyola o el premi Crexells de l’Ateneu Barcelonès.