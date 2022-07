Xanguito: «És molt complicat que un grup tan gran com el nostre surti fora de Mallorca»

Joan Muntaner (Bunyola, 1986) és el cantant del grup Xanguito,que s'ha guanyat l'estima i l'afecte del públic mallorquí amb els seus directes i la seva posada en escena plena de vida i ambient festiu. Enguany han estrenat el seu darrer disc, 'Eufòria', que continua captivant el públic arreu de Mallorca.

Com encarau el CanetRock Mallorca d'aquest dissabte?

Com ja se sap, és un concert en el qual hi haurà moltíssima gent, una producció enorme, un escenari molt gros i a nosaltres, poder actuar en un lloc així, ens honora molt. Que hagin pensat en nosaltres per estar damunt aquest escenari davant tanta gent... realment estam molt contents de poder-ho fer, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de fer-ho i amb una energia al 300 per cent i que la gent s'ho passi bé.

Fa poc heu estrenat nou disc, 'Eufòria', quina rebuda ha tengut per part del públic?

Molt bona, està sent un disc que ens està donant moltes alegries, que ens continua fent anar de gira a diferents pobles de Mallorca i també farem alguna sortida fora de les Illes. Estam molt contents perquè amb la feinada que ens ha duit, veure que té bona rebuda és el millor que ens pot passar.

Ja fa anys que estau molt presents en l'escena musical de Mallorca, què teniu programat per aquest estiu?

Cada cap de setmana tenim previst alguna cosa. Ara tenim el CanetRock aquest dissabte 23, també el dia 27 actuam al Festival Jardín de las Delícias, que venen a fer-lo aquí, és un festival de Madrid i ara faran una mostra aquí a Mallorca, a Son Amar. I molt més, dia 29 a Pollença amb SAU i Sa cabra que sopa, dia 5 Artà, dia 12 Sant Llorenç des Cardessar, dia 14 Porreres amb Anegats i Doctor Prats i dia 15 Barraques de Sitges, que de moment és l'única sortida al Principat.

Creus que és necessari fer un circuit musical arreu dels Països Catalans?

Jo el que veig és que ja hi ha un circuit a Catalunya i al País Valencià molt ben connectat i, en canvi, a Mallorca fa la sensació que, com és més complicat, encara no s'està fent. Sí que hi ha artistes mallorquins que actuen a Barcelona o bé perquè viuen allà, o són d'un format més petit que no un grup com el nostre. En el moment que tu has de treure un grup tan gran com el nostre, és molt complicat pel tema de logística bàsicament i de personal, nosaltres som moltes persones. I el mateix passa amb els grups que venen de fora aquí, és a dir, venir aquí no és el mateix que anar a València que agafes una furgoneta, ho carregues tot i dus els músics en tranfers o en la mateixa furgoneta. I clar, el fet d'haver de ficar-se a un vaixell o agafar vol complica una mica les coses. Realment, nosaltres ja hem estat allà una o dues vegades i ens ha anat bé, el problema és aquest, és mal de moure, però crec que sí que s'està fent a poc a poc. Sí que hi ha un interès en els Països Catalans, també molt centrat en les Balears, de crear aquest circuit. A veure si és profitós, està passant molt a poc a poc. Paciència, i a veure si d'aquí a un temps la cosa és més fluida.