Tot preparat per a la primera edició del CanetRock Mallorca

El CanetRock Mallorca ja està preparat per a celebrar la seva primera edició a Alcúdia. Durant tota la setmana s’han fet les feines d’adequació del recinte i muntatge d’escenari, taquilles i barres a Sa Tanca de Can Domènech, i divendres s’iniciaran els assajos dels grups que hi actuaran el proper dissabte.

En aquesta primera edició actuaran Oques Grasses, ZOO, La Pegatina, Xanguito, Pèl de Gall, O-Erra, Els Catarres, Stay Homas, Buhos, Suu, Anegats i Mdmar durant més de 12 hores de música i festa fins la sortida del sol.

El festival de música dels Països Catalans espera rebre 12.000 persones en aquesta primera edició.