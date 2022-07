Arriba una nova edició de 'Millor! Festival d’Espectacles Familiars'

La cinquena edició de 'Millor! Festival d’Espectacles Familiars' s’ha presentat al Centre Cultural de la Misericòrdia. L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, amb la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, ha organitzat un any més aquest esdeveniment a l’Auditori sa Màniga de Cala Millor.

L’esdeveniment tendrà lloc els dies 16, 17 i 18 de setembre, i comptarà amb la participació tant d’artistes i companyies de Mallorca com de Catalunya i de Madrid. Es tracta d’una proposta fresca, atractiva i engrescadora per a totes les famílies, organitzada per Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Llorenç.

Enguany el Festival compta amb 3 espectacles de sala (5 funcions), 4 passis de 3 espectacles de carrer itinerants, i 9 hores de ludoteca al jardí de l’Auditori. Totes les activitats de carrer són gratuïtes i els espectacles a l’Auditori només costaran 3 €, a fi de facilitar que tothom hi pugui assistir.

En aquest sentit, el 'Millor! Festival d’Espectacles Familiars' fa un esforç per alinear-se amb l’Agenda 2030, de desenvolupament sostenible, és a dir, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició, i també elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

A la presentació del 'Millor! Festival d’Espectacles Familiars' hi han assistit Isabel Busquets, vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Nicolau Bordal i Dolors Sànchez, regidors de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de Sant Llorenç, respectivament; i Jaume Gomila, president de Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears.