La Fundació Mallorca Literària amplia l'arxiu amb els llegats de Josep Maria Llompart, Cèlia Viñas, Damià Huguet i Tonina Canyelles

La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha signat aquest dimecres els convenis perquè la Fundació Mallorca Literària assumeixi la gestió, conservació i divulgació dels llegats documentals i bibliogràfics dels escriptors Josep Maria Llompart, Cèlia Viñas, Damià Huguet i Tonina Canyelles.

Aquests convenis són possibles gràcies a la cessió dels llegats per part de les famílies dels autors o, en el cas de Canyelles, de la mateixa poeta. Cèlia Riba ha signat en nom dels hereus de Llompart i Viñas i Manena Huguet, en nom de la família d’Huguet. Totes han coincidit en destacar la tranquil·litat que implica que una institució pública es faci càrrec dels llibres i documents per custodiar-los, estudiar-los i difondre’ls.

A més d’aquestes cessions, la Fundació Mallorca Literària també ha anunciat que incorpora al seu arxiu un nou lot de documents corresponents al llegat de Blai Bonet, aportats per la família de l’autor, que se sumen al conjunt documental de la Casa Blai Bonet, així com altres donacions parcials que es varen rebent a l’entitat, com l’epistolari de Blai Bonet amb l’escriptor Bernat Nadal i amb l’arquitecte Jordi Bonet, rebuts en els darrers anys i actualment en procés de transcripció completa.

Els acords signats facilitaran la cessió dels arxius documentals i bibliogràfics de Josep Maria Llompart i Cèlia Viñas; l’arxiu documental, gràfic i fotogràfic de Damià Huguet; i l’arxiu documental i bibliogràfic - biblioteca de poesia de Tonina Canyelles.

Els nous llegats s’incorporaran de manera provisional a l’arxiu de la Casa Llorenç Villalonga a Binissalem per, en un futur pròxim, traslladar-se a l’arxiu de la Poeteca, a la Casa Blai Bonet de Santanyí. Amb la incorporació d’aquests fons, sumats als ja existents biblioteca i arxiu de Blai Bonet i Jaume Pomar, va prenent forma el que és un dels propòsits del nou centre de Santanyí: esdevenir una autèntica casa de la poesia a Mallorca, amb funcions de dinamització i divulgació del fet poètic, però també de conservació de llegats patrimonials i de foment de la recerca especialitzada en la poesia feta a Mallorca.

A més d’aquestes incorporacions, es preveu d’aquí poc la signatura de nous convenis relatius a altres llegats d’autors essencials, amb ànim de preservar, conservar i difondre el patrimoni literari de les Illes Balears en totes les seves manifestacions. L’objectiu és poder-los incorporar tot d’una que el futur centre pugui obrir les portes, previsiblement a finals d’aquest 2022 o principis de l’any vinent.

Arxiu de la Fundació Mallorca Literària

La Fundació Mallorca Literària gestiona de manera integral els espais vitals i la divulgació de la figura i obra dels tres autors que s’hi vinculen directament: Llorenç Villalonga, Rafel Ginard i Blai Bonet.

Paral·lelament a la gestió dels fons documentals propis de la FML, l’entitat s’ha especialitzat com a institució de referència en matèria del Patrimoni Literari de les Illes Balears. En aquest sentit, la Fundació ha incorporat dins les seves capacitats de gestió altres llegats documentals de gran valor literari, històric i cultural, com són la Biblioteca i Arxiu Jaume Pomar, el llegat documental del folklorista Mn. Josep Estelrich i l’Arxiu Joan Oliver. També ha donat suport a la catalogació i digitalització del llegat de la Biblioteca i Arxiu Llorenç Moyà, per tal d’incloure’l de manera unificada en el catàleg de fons documentals literaris.

Aquest catàleg del fons de la Fundació Mallorca Literària està actualment integrat per més de 15.000 registres documentals de diversa mena (manuscrits, mecanoscrits, correspondència, fotografies, llibres, hemeroteca, etc) en diversos estadis d’inventari, catalogació i digitalització. Els fons són accessibles per a consultes en línia i de manera presencial, amb servei d’assessorament personalitzat.