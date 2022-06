Biblioteques de Mallorca inauguren espais dedicats a Joan Fuster en el 30è aniversari de la seva mort

El Consell de Mallorca, a través de la Biblioteca de Cultura Artesana (BCA) i la Xarxa de Biblioteques, se suma a la commemoració de l’Any Fuster. Coincidint aquest dimarts, 21 de juny, amb el trentè aniversari de la mort de l’escriptor, la BCA i nou biblioteques de la Part Forana han inaugurat espais dedicats a l’escriptor valencià a les seves instal·lacions on s’hi poden trobar títols firmats per ell, un punt de llibre i una postal conmemorativa elaborats per la Direcció General de Política Lingüística, a més d’una reproducció de Joan Fuster a mida real.

Així, des del centre coordinador de Biblioteques, que depèn de la Direcció Insular de Cultura, s’han adquirit títols com Escrits de combat: pamflets polítics, 1962-1983; Aforismes; Fuster per a ociosos; Nosaltres, els valencians; Figura d'assaig: literatura, crítica, cultura (1948-1992), amb 10 exemplars de cada títol i s’han creat 10 lots per tal d’enviar a les biblioteques de la Xarxa. També s’ha inclòs al lot, el títol Fuster i els mallorquins: el debat identitari de la Mallorca tardofranquista de Gabriel Ensenyat Pujol.

A més de la Biblioteca de Cultura Artesana, també tenen racó commemoratiu de Joan Fuster les biblioteques municipals de Manacor, Llucmajor, Inca, Felanitx, Pollença, Sóller, Andratx, Artà i sa Pobla.