La novel·la 'Els dies bons' d'Aina Fullana guanya el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha fet públic aquest dilluns el veredicte dels XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. Entre els guardonats, hi ha Aina Fullana, l'autora mallorquina de 'Els dies bons', una novel·la que parla de drogues, d'amor, de records, de perdó, de família, d'engany i autoengany... segons va comentar l'autora en una entrevista a Ona Mediterrània i publicada en el dBalears el passat gener.

Enguany els guardons es donen a les millors obres d'autors en llengua catalana publicades durant el 2021. A'atorguen en les modalitats d'assaig, narrativa, teatre, infantil, juvenil i traducció, a més, del premi a la difusió i l'homenatge a una trajectòria. L'acte de lliurament serà el divendres 1 de juliol a les 19.30 hores en el Centre Cultural La Beneficència.

Els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians (PCEV) van ser instituïts per l'AELC l'any 1991 per tal de fomentar la literatura en català al País Valencià.

En aquesta edició, tots els membres del jurat han estat autors del País Valencià, i alhora es vol projectar sobre el conjunt de l'àrea lingüística, per això s'han obert a qualsevol obra en llengua catalana publicada l'any anterior.

Aquesta renovació comportarà també una major difusió i projecció dels premis, gràcies a la col·laboració de la Institució Alfons el Magnànim, amb una gira de presentacions de les obres guardonades arreu del territori.

Palmarès dels XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

En la modalitat d'assaig ha estat guardonat Hi ha un país on la boira (Tushita), de Gemma Gorga, per l'oportuna reflexió sobre la societat actual i per aconseguir transformar la seva estada a San Francisco en una reivindicació de la lectura.

El premi de narrativa l'ha rebut Els dies bons (Bromera), d'Aina Fullana, «pel mèrit literari del relat, narrat a tres veus, en primera persona, centrat en el drama personal i familiar viscut a l'entorn d'un pare drogadicte».

El guardó de teatre ha estat per a Negatius (Comanegra-Institut del Teatre), de la dramaturga Sílvia Navarro. El jurat n'ha valorat la construcció dramàtica, el joc de veus i «la reivindicació de la figura i l'obra de Gerda Taro i l'exploració de la relació passional entre dos personatges escindits entre la vida i la passió per la fotografia.»

Marta Nin, autora de la traducció de I del cel van caure tres pomes (Comanegra) de Nariné Abgarian, ha estrenat el palmarès del premi de traducció. El jurat n'ha valorat la qualitat de la traducció i l'originalitat de la proposta procedent d'una cultura minoritzada.