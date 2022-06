Inca acollirà el primer espectacle per a ciutats intel·ligents de l'Estat

L’Ajuntament d’Inca i la productora HYDE XXI han presentat el documental 'Inmorthia, el mundo del mañana', que es projectarà el pròxim 26 de juny en el Claustre de Sant Domingo, a les 20.30 hores. Aquest espectacle, pioner a l'Estat espanyol, combina intel·ligència artificial, música rock en directe, projeccions de vídeos amb hologrames humans i pintura en directe, entre moltes altres sorpreses.

«Estam molt contents de ser el primer municipi que acull aquest espectacle tan innovador que inclourà moltes sorpreses i permetrà als espectacles participar en directe. Es tracta d’un nou format que permetrà reflexionar sobre ciutats intel·ligents», assenyala la regidora de Cultura, Alice Weber.

D’aquesta manera, la capital del Raiguer es converteix en la primera ciutat de l'Estat que programa aquesta pseudomusical per a ciutats intel·ligents que proposa un viatge a un futur anomenat 'Inmorthia'. En concret, l’espectacle recull el concepte de ciutat intel·ligent i el submergeix en el fil conductor del guió.

Així doncs, per primera vegada en una obra s'integren diferents intel·ligències artificials, des d'avatars hiperrealistes fins a assistents de veu programats amb intel·ligència artificial. 'Inmorthia, el mundo del mañana' també destaca per ser el primer espectacle en què se sincronitzen hologrames humans 3D en directe i una app mòbil per a la participació del públic.

«L’objectiu principal de l’espectacle és que el públic es faci una idea de quina és la configuració del futur con a ser individual i com a societat, i l’espectador pugui reflexionar sobre el seu paper en el futur», explica Tomeu Crespí, director del pseudomusical.

El preu de l’entrada serà de 3 € i la recaptació es destinarà a una ONG. Pel que fa a les persones que componen aquesta innovadora producció, cal destacar que el 50% dels components són d’Inca.

Consells a les famílies per a afrontar les addiccions digitals dels adolescents

L’espectacle compta amb la participació de dos agents tutors, Manel Crespí i Andreu Alba, membres de l'Associació Nacional d'Agents Tutors (ANAT) i experts en l'impacte de les tecnologies en els adolescents. Al final del xou, els pares i els propis adolescents podran adquirir un llibre smart amb consells i eines per a afrontar les realitats digitals, titulat «Adolescents hiperconectadxs, famílies zombis». Amb aquesta col·laboració s'aconsegueix vehicular a través de la cultura aspectes abstractes i conductuals del nostre dia a dia basats en les noves tecnologies i la digitalització de la nostra societat.

Participa a l'espectacle i gana un quadre a través de l'App mòbil

D’altra banda, a través de l'App oficial els assistents podran participar en el sorteig d'un quadre, que l'artista Sebastián Bauzá pintarà durant l’espectacle. A més, l'espectador podrà consultar i seguir les lletres de les cançons en directe i interactuar amb la informació digital disponible.