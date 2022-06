El Cor de Dones de Sant Francesc celebra el 5è aniversari amb 'Del Mediterrani al món' al Teatre Principal d'Inca

El Cor de Dones de Sant Francesc, nascut a Inca ara fa cinc anys, celebra el seu aniversari sumant-hi una causa benèfica, la d’ajudar Xisco Pol, infant d’Inca que pateix una aplàsia medul·lar severa. El 70% dels beneficis del concert aniran destinats a ajudar-lo en la seva lluita.

El programa del concert simbolitza un viatge del Mediterrani al món interpretant cançons tradicionals del nostre paisatge (amb arranjaments de X. Sarasola o B. Bibiloni) combinades amb repertori d’altres indrets i cultures passant així per Grècia, Marroc, Argentina o Àfrica. Diferents arranjaments, composicions i posades en escena d’autors com H.W. Ledbetter, V.C. Johnson o E. Whitacre entre d’altres, faran del concert un viatge ple de contrastos sonors i visuals.

Repertori

1- Cançó de les transformacions. Xabier Sarasola

2- Sing gently. Eric Whitacre

3- El cant dels ocells. Pau Casals; arranjaments: Rebecca Rufin

4- Ksenitia tou Erota. Giorgos Kalogirou

5- Alfonsina y el mar. Ariel Ramírez; arranjaments: Vivian Tabbush

6- La Dama de Mallorca. Tradicional a Mallorca; arranjaments: Baltasar Bibiloni

7- Aliki mini assalam. Tradicional al Marroc

8- La ciutat de Nàpols. Tradicional a Mallorca; arranjaments: Baltasar Bibiloni

9- So de Pastera. Tradicional a Mallorca; arranjaments: Cristina Llabrés

10- Cançó de bres per a una princesa negra. Antoni Rodríguez

11- Singabahambayo. Tradicional a Sudàfrica; arranjaments: Victor C. Johnson

Es tracta d'un cor de dones amateur, l'únic d'Inca i dels voltants. A més, al concert hi participaran infants de diverses corals en una cançó que cantaran tots junts.

La fitxa artística

Direcció: Cristina Llabrés

Piano: Andrea Díaz

Violoncel: Àngela Puig

Percussió: Evaristo Pons

Col·laboracions especials: Cors infantils del Conservatori i Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca (dirigit per Damià Payeras) i Cor infantil Musicart de l’Escola de Música de Lloseta (dirigit per Cristina Llabrés).

Les entrades es poden adquirir aquí.