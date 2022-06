Plan-ET guanya la preliminar balear del Sona9 2022

El jove manacorí Plan-ET s'ha classificat en la preliminar balear del concurs Sona9 amb el 46% dels vots i passa directament a la final del premi Verkami per Votació Popular. En segona posició, Majava ha aconseguit el 28%, seguida de XisK, amb el 25%, i la resta de bandes hauran d'esperar a la decisió del jurat per saber si poden accedir a una nova fase del concurs.

En aquesta ocasió, els mestres de cerimònies que han donat la benvinguda al penúltim concert preliminar del Sona9 han estat dos exconcursants: Amulet i Josep Cabot (Cabot), acompanyats del director editorial d'Enderrock, Lluís Gendrau. El raper manacorí ha fet tota una sessió en solitari on ha demostrat les seves habilitats tant al beat com al micròfon, interpretant cançons d'amor, de festes i tristes com 'Iglú' o 'Jo què sé'.

Tot seguit ha pujat a l'escenari la palmesana XisK, acompanyada de les seves hipnòtiques bases marcant el beat per sota la seva veu. Després d'unes inicials 'Salvatge Pau' i 'Tornarà', la jove artista ha volgut celebrar el seu aniversari -que ha estat el mateix dia- amb 'Tripi', un tema que ha publicat amb la col·laboració de Martins; i, finalment, ha acabat amb el hit 'Ruta'.

L'encarregada de tancar la preliminar balear ha estat Jana Guiscafré, acompanyada de la seva banda: Majava. El quartet ha començat fort amb 'Tanmateix', per anar a buscar 'L'allau' o la irònica 'Power Ranger'. Han sorprès amb la rapsòdia hipnòtica del seu darrer senzill, 'Me trobaré', amb què el grup ha posat punt final a la vesprada.

Amb el concert d'aquest divendres, Plan-ET ha passat a la final del Vot Popular en línia que se celebrarà el mes de juliol i se suma així a la resta de guanyadors, Eloi Sayrach, Joanlupi i Kela, -a falta de saber el cinquè guanyador, que sortirà de la preliminar del pròxim dimecres 15 de juny-. L'artista que rebi més vots durant tot el dia passarà directament a la fase final de la 22a edició del Sona9.



La darrera preliminar del Sona9 2022 serà dimecres 15 de juny a l'Antiga Fàbrica estrella Damm, amb una tarda dedicada a les músiques urbanes i les actuacions de Figa Flawas (Valls, urbanpop), Subliminal (Badalona, música urbana), Vichy Flock (Sant Celoni, hip-hop) i F.E.M (Barcelona, rub-a-dub).