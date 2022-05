Comença la 40a Fira del Llibre de Palma

El pregó de l'escriptora Laura Gost ha inaugurat aquest divendres la 40a edició de la Fira del Llibre de Palma, que durarà fins el 5 de juny, en horari de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores.

Pera Gost, haver estat proposada per a la lectura del pregó de la 40a edició de la Fira del Llibre de Palma ha estat «un privilegi, més encara en el seu 40è aniversari, en ser una data memorable».

A més, ha continuat dient, «el pregó sempre és un símbol, així que haver estat proposada per a la seva lectura ajuda a poder creure's una mica que, realment, s'està una mica més a prop de poder considerar-se escriptor sense sentir-se un frau quan es diu en veu alta».

En el seu discurs, Gost ha al·ludit al 40è aniversari de la Fira del Llibre de Palma i ha donat molt de protagonisme al llibre, a través d'una faula on ha fet un recorregut per les diferents vides, anhels i desafiaments que pot tenir un llibre, entès com a metàfora de moltes altres coses, també de les persones que els llegeixen.

D'aquesta manera, l'escriptora mallorquina, nascuda a sa Pobla l'any 1993, autora de La cosina gran i d'El món és torna senzill, ha posat en valor el «refugi» que han estat els llibres durant la pandèmia o el «consol» que han suposat per als refugiats de la guerra a Europa, deixant clar que «la tinta i el paper poden desaparèixer, mentre les paraules són per a sempre».

En finalitzar el pregó, Gost, que entre altres guardons compta amb un premi Goya pel curtmetratge 'Woody & Woody', ha signat exemplars de les seves dues novel·les. La darrera publicada per l'escriptora, El món es torna senzill, que ha estat editada per Empúries, ja va per la tercera edició.