Un cap de setmana ple de concerts i teatre: un tast de l'agenda cultural dels pròxims dies!

Us deixam un recull dels actes culturals i presentacions de la pròxima setmana. Del 27 de maig al 2 de juny podeu trobar...

Teatre

'Un obús al cor', de Wajdi Mouawad. A l'Auditori d'Alcúdia, divendres 27 de maig, a les 20 h. «"Wahab vine de pressa, la mare no està bé". Aquestes són les paraules que rep el protagonista just després d'una telefonada que canviarà la seva vida per sempre. Wahab és un jove d'una trentena d'anys que recorre la ciutat en autobús de camí a l'hospital. El que no espera és que aquest viatge sigui un recorregut intern en la seva memòria més íntima».

'Aquell carrer', de la Companyia Produccions de Ferro. Al Teatre de Binissalem, divendres 27 de maig, a les 20.30 h. «El barri de Sa Torre, a Manacor. Misèria, contraban, sexe, unes vides que conformen un trencaclosques que explica el desenvolupament socioeconòmic d'una barriada perifèrica alhora que ens il·lustren sobre el pensament, la moral i la vida quotidiana del convuls segle XX».

'Fake', a càrrec de la Cia. El Somni Produccions. A Sa Societat (Calvià), dissabte 28 de maig, a les 19 h. «És la història d'una dona amb projecció pública que, a causa d'una manipulació orquestrada juntament amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials, provoca un gir a la seva vida ia la seva carrera política».

'Ella Balla', a càrrec de la Cia. Las Moskitas Muertas. Al Teatre Principal de Santanyí, diumenge 29 de maig, a les 18 h. «Un espectacle familiar basat en la infància de la coreògrafa i ballarina britànica Gillian Lyne (1926-2018), famosa per les coreografies de musicals com 'Cats' o 'El fantasma de l'òpera'».

'Fils de vida', a càrrec de la Cia. Iguana Teatre. Al Teatre Principal d'Inca, diumenge 29 de maig, a les 20 h. «L'obra és un viatge emocional pels records familiars de tres personatges marcats per l'estigma xueta. L'exclusió dels conversos a Mallorca és única en tota la història del judaisme i ha marcat el comportament social dels qui han viscut estigmatitzats des de fa generacions».

Concerts

Júlia Colom. A l'Amfiteatre Joan Mas (Deià), dissabte 28 de maig, a les 19.30 h.

Maskat. Al Teatre del Mar (Palma), dissabte 28 de maig, a les 20.30 h. Pere Miquel Molina (saxo alt), Lleonard Martínez (saxo tenor), Costin Anastasescu (saxo baríton) i Toni Moreno (percussió) són els integrants d'aquesta nova formació de Mallorca que fa feina a partir del mestissatge entre el jazz, el trap i la música moderna, amb un percentatge elevat de música improvisada i creativa.

Imaràntida. A Sa Congregació (Sa Pobla), diumenge 29 de maig, a les 19 h. Concert emmarcat en el Festival Barnasants, a càrrec de Maria José Cardona, Miquel Brunet i Eduard Riera.

Sofía Comas. A la Fundació Miró (Palma), dimecres 1 de juny, a les 20 h. Emmarcat en el Festival Sons de Nit.

'París 1920-1950', a càrrec del Mixtour Quartet. A l'Estudi General Lul·lià (Palma), dijous, 2 de juny, a les 20 h. Emmarcat en el cicle Palma de Primavera.

Presentacions

'Duna', de Miquel Català. A la Biblioteca Ramon Llull (Palma), divendres 27 de maig, a les 19 h. L'acte anirà acompanyat d'un breu recital.

'En defensa de la terra. Mobilitzacions ecologistes a Mallorca (1983-2007)', de Gabriel Mayol. A l'Espai ACA (Búger), divendres 27 de maig, a les 20 h. L'acte comptarà amb la participació de Miquel Gallardo.

'La Segona República a Mallorca (1931-1936)', a càrrec de Pau Tomàs, Margalida Rubí, Cels Calviño i Antoni Vidal. Al Claustre de Sant Bonaventura (Llucmajor), dijous 2 de juny, a les 19.30 h.

Debat

Debat al voltant del mallorquinisme polític, a càrrec de Miquel Oliver, Josep Melià i Toni Bennàssar. A la Sala La Fornal (Manacor), dilluns 30 de maig, a les 20 h. Emmarcat en el cicle Dilluns de l'Obra.