El disc pòstum de Pau Riba sortirà el 7 de juny

'Segona Florada', el disc pòstum de Pau Riba i l'Orchestra Fireluche, veurà la llum el 7 de juny. Aquesta fou la segona col·laboració entre Riba i l'Orchestra Fireluche; tres anys enrere ja varen gravar el disc 'Ataràxia'.

L'àlbum està compost per deu temes gravats entre octubre del 2021 i el gener d'enguany. Compta amb moltes referències familiars, com el tema 'D'Aina', dedicat a la filla de la seva parella; aquest serà el primer senzill.

És un treball «ple de vida i de vida viscuda, en el que destaca, per sobre de tot, el Pau poeta i narrador. Un Pau en plena forma creativa que, a mig camí entre la cançó i el recitat, posa veu, una veu emocionant i profundament sincera, a textos propis i presos prestats», segons ha explicat la discogràfica.

Entre els temes hi ha alguns escrits per a l'ocasió i d'altres recuperats de velles aventures literàries, tots ells embolicats en la música d'Orchestra Fireluche. El disc, que ha produït Lluís Costa, apareixerà primer en les plataformes digitals, però hi ha previst que a la tardor s'editi en vinil, serigrafiat per Sebi Subirós a partir d'una il·lustració de Tura Sanglas i amb disseny d'Elena Gascon.