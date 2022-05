Flippo Grey presentarà la seva primera novel·la a l'Espai Suscultura

Felipe Báez, sota el pseudònim de Filippo Grey, presentarà la seva primera novel·la, 'Vampirs & desamors', aquest dijous a les 19.30 a l'Espai Suscultura.

Felipe va néixer a Pòrtol l'any 1976. El 2012 li diagnosticaren Esclerosis Múltiple quan era professor d'Educació Física a un Institut de Girona. En aquell moment, per fer front a nous reptes, per una banda, va començar a escriure per poder millorar la seva expressió i comunicació i, per altra banda, es va iniciar en el món dels escacs com a mètode de canvi en els seus processos d'ordenar i de competir per superar els nous entrebancs que li van sorgint. Un dels més durs va ser quan el 2016 va haver de començar a utilitzar la cadira de rodes per sempre i de manera irreversible.

D'aquesta manera s'enfonsa dins el món de l'escriptura amb relats i poemes fins que ara, anys després, presenta la seva primera novel·la, 'Vampirs & desamors' que gira entorn del sexe, les drogues, el rock'n'roll i els vampirs. Báez també és poeta i membre del grup Breaking Poets que realitzen recitals propis.

Així, aquest dijous a les 19.30 a l'espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal al carrer Miquel Campllonch 33 de Palma, podrem gaudir de les seves vivències com jugador d'escacs, escriptor i poeta i veurem com combat les seves esperances i angoixes que l'han duit a readaptar-se a una vida que mai es podia imaginar.