La Simfònica tanca la temporada amb el violoncel·lista Alban Gerhardt com a solista

L'Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) interpretarà aquest dijous, a les 20 h, el darrer concert de la temporada 2021-22, al Teatre Principal de Palma. Aquest comptarà amb la direcció del mestre titular Pablo Mielgo i la participació del violoncel·lista solista Alban Gerhardt.

El programa de la primera part començarà amb un esperit festiu i de celebració amb Xostakóvitx com a protagonista, amb l'Obertura Festiva, petita peça orquestral encarregada per a la celebració del 37è aniversari de la Revolució d'octubre en el Teatre Bolxoi. Seguint amb el compositor rus, la Simfònica, juntament amb Gerhardt, interpretarà també el Concert per a violoncel número 2, una obra escrita el 1966 a Crimea, per a Mstislav Rostropóvitx.

Finalment, el concert i la temporada es tancaran amb la Simfonia número 2 de Scriabin, obra amb tints de Txaikovski amb apunts de la música impressionista francesa.

Al llarg de l'última dècada, el violoncel·lista Gerhardt s'ha establert com un dels més destacats de l'actualitat. El so de les seves interpretacions és inequívoc i el seu repertori es distingeix per la seva gran originalitat.

Gerhardt fascina al públic amb la combinació d'un instint musical inequívoc, una intensa emotivitat i naturalitat, que li confereix una gran presència escènica. Està especialment preocupat d'ajudar a les audiències a trencar amb vells hàbits d'audició en concerts i atreure un públic més jove a la música clàssica a través de projectes pioners com la seva col·laboració amb la Deutsche Bahn en les principals rutes de rodalies d'Alemanya.