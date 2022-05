Judith Butler reflexionarà sobre gènere en una conferència a Es Baluard

L’activista i filòsofa Judith Butler reflexionarà sobre el concepte de gènere, la seva etimologia i evolució ideològica a través del temps i dels territoris, el pròxim dimarts ,17 de maig, a les 18 h a través d’streaming des de l’Aljub del Museu. L'activitat és presencial i requereix d’inscripció prèvia a través de la web del Museu.

La conferència, que s’emmarca dins el mòdul dedicat als Feminismes del programa de formació 'Zona de contacte. Laboratori d’Art i Pensament', estava prevista per al passat mes d’abril. Per motius de salut, Butler va suspendre la seva presentació que es reprograma la setmana vinent.

Butler és una de les pensadores contemporànies més rellevants i influents del món per les seves aportacions al feminisme i la teoria queer. Especialitzada en estudis de gènere, les seves teories sobre la performativitat, el sexe i la sexualitat, han establert les bases de la filosofia contemporània i el pensament actual.

A més, acaba de publicar el seu darrer llibre ¿Quina mena de món és aquest? Fenomenologia i pandèmia (Arcadia, 2022) en el qual continua amb les seves reflexions al voltant de l’ètica, els drets humans i la no-violència. El text es pot trobar a la Llibreria d’Es Baluard Museu.

Conferència 'Gender in Translation: Moving among Worlds'

La filòsofa i experta en gènere proposa una reflexió a partir de l’anàlisi de com el terme gènere ha viatjat de l’anglès a gairebé tots els altres idiomes i ha trobat resistència i estima en el camí, examinant els arguments de l’oposició al concepte, les teories i els estudis de gènere. «Com haurien de respondre les persones feministes, queer i trans a aquests càrrecs? Com podríem pensar en els viatges de gènere mitjançant fronteres i idiomes que produeixen noves possibilitats d'aliança transnacional i una àmplia resistència a la censura i la política autoritària?», reivindica Butler.

Imma Prieto, directora d’Es Baluard Museu destaca que «posar el focus de debat en els feminismes, integrant les diverses perspectives i reivindicacions, i repensar-les de manera conjunta, no només representa una emergència vinculada a un canvi de paradigma, sinó que és fonamental per activar la necessària transformació social, ecològica i política actual.

A més, aquesta reflexió conjunta la farem amb Judith Butler, una de les filòsofes més influents del món, activista, autora de textos fundacionals de la Quarta Onada del Feminisme i de les Teories Queer que, per primera vegada a Mallorca, pronunciarà una conferència sobre la idea de gènere».

«Ens hauria agradat gaudir d'aquesta xerrada de manera presencial, però en aquest temps incert amb la pandèmia encara vigent, ens hem d’adaptar a les circumstàncies i el format online ens permetrà compartir un espai de reflexió i coneixement amb Judith Butler», ha afegit.

'Zona de Contacte. Laboratori d’Art i Pensament' és un programa anual de formació i investigació que es proposa constituir-se com a plataforma d’idees i espai de pensament crític des d’on explorar les potencialitats de la pràctica artística i la producció cultural com a dispositius d’intervenció en el canvi social.

En aquest sentit, és un projecte pioner a les Illes Balears que concep la pràctica artística com a territori de confluència de múltiples sabers, relats, disciplines i intervencions polítiques o socials.

El projecte està dirigit per Imma Prieto, directora d’Es Baluard Museu, amb la col·laboració externa de la gestora cultural Berta Sureda i coordinat per l’Àrea d’Educació i Programes públics del Museu. En co-producció amb la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, compta amb la col·laboració d’ADEMA Escuela Universitaria i AC Hotels - Marriott.