Aquest cap de setmana se celebraran els Premis Mediterranis Albert Camus a Menorca

Els Premis Mediterranis Albert Camus se celebraran aquest cap de setmana als municipis de Sant Lluís i Maó. Aquest esdeveniment dona continuïtat a les Trobades Mediterrànies Albert Camus, que se celebraren el juny de l'any passat.

Dissabte dematí, 14 de maig, a la Sala Albert Camus de Sant Lluís, s'anunciarà el guanyador del III Premi Mediterrani Albert Camus, que té com a finalistes set figures de la cultura, així com del II Premi Mediterrani Albert Camus Incipiens, dedicat a fer valdre treballs periodístics que arrepleguen l'esperit camusià, el qual es decidirà d'entre 20 projectes de deu països diferents.

Entre els ponents que participaran durant aquests dos dies d'activitats a Menorca hi haurà el guanyador de l'edició anterior del Premi Incipiens, el fotògraf algerià Abdo Shanan, que presentarà 'A little louder', el llibre d'imatges fet a partir d'aquell guardó. També, el dia abans, divendres 13 de maig, Shanan visitarà l'Escola d'Art de Menorca a Maó, on farà una xerrada pels alumnes d'aquest centre.

Una altra de les convidades serà la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Judit Carrera, que exercirà de presidenta del jurat i participarà en una conversa amb el dramaturg marroquí Ahmed Ghazali sota el títol 'L'artista en temps de guerra'.

Diumenge, a Es Claustre de Maó, es farà l'acte de presentació dels guanyadors dels premis i s'oferirà una xerrada, conduïda per la periodista Laura Fernández, sobre la creació artística contra els desordres del món, amb el premiat director de cinema palestí, Elia Suleiman.