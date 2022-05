Arriba a Mallorca 'Tito Andrónico', de Shakespeare, amb l’aval de set nominacions als premis Max

El Teatre Principal de Palma acollirà el proper dissabte, 14 de maig, a les 20 hores, el clàssic de William Shakespeare Tito Andrónico, que arriba a Mallorca en una producció de la companyia Teatro del Noctámbulo i el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

A més de la funció de Palma, el públic mallorquí també té l’opció de veure Tito Andrónico un dia abans a Inca, el divendres 13 de maig, a les 20 hores, al Teatre Principal de la capital del Raiguer.

Aquesta producció, que es va estrenar el 2019, va rebre set nominacions als premis Max, en concret a millor espectacle teatral, millor actor, millor actriu, millor direcció, millor versió, millor il·luminació i millor vestuari.

Dirigida per Antonio C. Guijosa, aquesta obra està interpretada per José Vicente Moirón, Alberto Barahona, Carmen Mayordomo, Alberto Lucero, José F. Ramos, Quino Díez, Lucía Fuengallego, Gabriel Moreno, Carlos Silveira i Iván Ugalde. El vestuari és de Rafael Garrigós; l’escenografia, de Juan Sebastián Domínguez, i la il·luminació, de Carlos Cremades. A més, compta amb el gran atractiu de la composició musical original, que és del mallorquí Antoni Mairata.

Considerada una de les obres més sagnants i violentes de Shakespeare, aquesta obra narra com després de deu anys de guerra, Tito Andrónico torna per fi a Roma, victoriós i amb la reina goda Tamora i els seus tres fills com a presoners. Després de sacrificar, tal com ordenen els ritus sagrats, el més gran, Tito només aspira a buscar tranquil·litat i repòs, ja que sota el seu dur gest de general triomfant, viu també un home amb l’ànima fatigada per la duresa de la contesa i la primerenca mort de la majoria dels seus fills.

Sobre la fama de violenta que té aquesta obra, Guijosa, el director, diu que «ho és, sense cap dubte, des del punt de vista numèric: hi ha nombrosos assassinats, mutilacions i violacions. Però el que fa fascinant aquest text no és la violència, sinó els mecanismes que porten a aquesta violència i la mesura amb la qual s’exerceix, com els personatges utilitzen la violència més que el seu enginy. Per què ho fan? Per què no s’aturen? Potser el dolor personal els fa perdre la perspectiva o potser hi ha un instint més obscur».

Des de la seva estrena al Festival Internacional de Teatro Clásico, l’èxit de crítica i públic ha acompanyat totes les funcions que s’han representat fins ara. Així, la crítica especialitzada ha qualificat aquest muntatge com a «lliçó magistral del tractament d’un clàssic grecollatí» (Juan Manuel Villafaina, Artezblai) o «el Tito Andrónico de José Vicente Moirón és dels millors espectacles que s’han vist enguany en el festival de Mèrida» (Luis Ángel Ruiz de Gopegi, Hoy).