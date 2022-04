L'escriptora Liudmila Ulítskaya rep el Premi Formentor de les Lletres 2022

L'escriptora russa Liudmila Ulítskaya ha estat guardonada amb el Premi Formentor de les Lletres 2022. L'obra de la guanyadora, a qui el jurat defineix «com una de les escriptores més profundes i de més abast de la literatura russa contemporània», es caracteritza pel seu «poderós alè narratiu».

«Ara, abril del 2022, és realment una gran alegria i un honor per a mi, per la qual cosa estic profundament agraïda», ha declarat Ulítskaya. «Però també és una bufa d'aire, una bufa de llum, potser fins i tot una bufa d'esperança, en un espai que ahir encara era viu i era familiar, i que en un instant ha perdut els seus contorns», ha reconegut.

Ulítskaya va néixer als Urals l'any 1943. És graduada per la Universitat de Moscou amb un Mestratge en Biologia. Va treballar a l'Institut de Genètica com a científica, però poc abans de la Perestroika es va convertir en directora de repertori del Teatre Hebreu de Moscou (1979-1982) i guionista.

Va fer la seva primera aparició a l'escenari literari a la dècada dels 90, quan va publicar diverses col·leccions de contes plens de color i detalls psicològics. Actualment, Ulítskaya és autora de quinze llibres de ficció (més de 4.500.000 exemplars venuts a tot el món), de tres contes per a nens i de sis obres de teatre representades a diversos teatres de Rússia i Alemanya. Els seus llibres han estat traduïts a més de quinze països.

Valoracions del jurat

En aquesta edició, el jurat del Premi Formentor de les Lletres ha estat format per Elide Pittarello, Marta Rebón, Gustavo Guerrero, Enric Bou i el seu president Basilio Baltasar. Aquests han trobat «a les obres d'Ulítskaya una enlluernadora destresa narrativa per reflectir les emocions, les pesades i la fortalesa dels éssers humans», ha declarat Baltasar. «Aquesta capacitat de resistència que els fa singulars i extraordinaris. Una sensibilitat la de la nostra novel·lista molt delicada i capaç de copsar les veus de les persones sorpreses per l'adversitat», ha afegit.

A més, ha assenyalat que el jurat considera l'autora «l'hereva de la gran tradició narrativa del país». «La nostra novel·lista ha actualitzat amb la seva enèrgica prosa el llegat d'una formidable destresa novel·lesca. El panteó literari rus desplega a l'obra d'Ulístkaya l'admirable mestratge d'una influència que elabora, expandeix i recrea com a part fonamental de la literatura europea».

Per tot això, ha emfatitzat que el jurat «considera l'exemplar humanitat de la seva eloqüència literària i per tots els seus mèrits» i, per tot això, «li concedeix el premi Formentor de les Lletres 2022». «Agraeixo l'avaluació tan elevada de la meva feina. He d'admetre que mai no esperava veure el meu nom en un entorn literari tan esplèndid. Gràcies!», ha respost l'escriptora.

El jurat ha volgut reconèixer «la sensibilitat amb què conta l'epopeia de les persones llançades al laberint del món, per la delicadesa amb què rehabilita la dignitat dels homes i dones sotmesos al despòtic atzar de la desgràcia, per la supèrbia índole dels seus personatges i la seva ondulant, aguda i enlluernadora conversa». «Com a hereva de la tradició narrativa del seu país, Ulítskaya ha actualitzat amb la seva enèrgica prosa el llegat d'una formidable destresa novel·lesca. El panteó literari rus desplega a l'obra d'Ulítskaya l'admirable mestratge d'una influència que elabora, expandeix i recrea com a part de la literatura europea».

També han destacat aspectes de la seva obra com «la seva ètica de la responsabilitat caritativa», fent èmfasi en les «preguntes incòmodes que concerneixen per igual vencedors i vençuts, herois i traïdors, assassins i víctimes».