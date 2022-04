El llibre ‘Els temporals destructius als boscos de les Illes Balears’ analitza els efectes d’aquests fenòmens sobre la massa forestal en els darrers 20 anys

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, han presentat, aquest dijous, el llibre Els temporals destructius als boscos de les Illes Balears, una publicació que aprofundeix en els impactes ambientals que aquestes pertorbacions naturals han causat als hàbitats forestals, les causes meteorològiques i la resposta de restauració ambiental per part de l’administració forestal.

El llibre és fruit de la col·laboració interadministrativa entre el Servei de gestió forestal de la Conselleria i l’equip de recerca en Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis (MEDhYcon) de la UIB, el qual forma part de l’Institut de recerca Agroambiental i Economia de l'Aigua (INAGEA), i té com a objectiu aprofundir en el coneixement de les dinàmiques dels ecosistemes i hàbitats insulars després d’un greu impacte com són els temporals de vent.

Mir ha agraït la tasca tècnica i d’investigació dels dos grups de recerca i ha remarcat «la importància de comptar amb aquesta transferència de coneixement científic, sobretot en una època en què els efectes de l’emergència climàtica marquen les polítiques de gestió, també la forestal». En aquest sentit, el conseller ha remarcat «la necessitat d’estar preparats tan tècnica com científicament per fenòmens extrems com els temporals de vent, que cada vegada seran més freqüents en el nostre clima mediterrani».

La publicació compta amb la participació de 15 autors que aprofundeixen en l’anàlisi geoambiental dels quatre grans temporals destructius que han afectat greument els boscos insulars: Mallorca el 2001, Menorca el 2018, Eivissa el 2019 i la Serra de Tramuntana a Mallorca el 2020.

A través de sis capítols, els experts tracten les eines a desenvolupar en un context de canvi global, on l’efecte combinat entre l’escalfament global i els canvis dràstics d’usos del sòl intensifiquen els efectes de fenòmens meteorològics adversos. També es parla de l’experiència adquirida en la gestió forestal dels quatre grans temporals de vent patits i les mesures presentades per a la restauració forestal i la seva eficiència, o com evitar la degradació i desertificació tot generant paisatges resilients que ajudin a la mitigació del canvi climàtic, la purificació de l’aigua o la protecció del sòl davant de l’erosió.

Entre el 2001 i el 2021, un total de 12 temporals de vent han generat danys significatius a les Illes Balears, els quatre en què es basa la publicació destaquen per la superfície afectada (més de 500 hectàrees) i pel gran impacte causat al paisatge i sobre els hàbitats forestals.

El mateix equip tècnic ja va editar i coordinar el 2019 el llibre La gestió forestal post-incendi forestal, que també tenia l’objectiu d’unificar esforços en la presa de decisions per la gestió de restauració dels hàbitats forestals afectats.