El #CorrellibresDB aconsegueix més de 150 llibres recomanats

dBalears va posar en marxa el passat dimarts l'etiqueta #CorrellibresDB a Twitter. Es tracta d'una iniciativa per a impulsar la recomanació de lectures en aquesta xarxa social en el marc de la Diada de Sant Jordi que se celebra arreu dels Països Catalans el 23 d'abril.

Entre tots els participants, que han estat un centenar, s'ha sortejat aquest diumenge dos lots de llibres valorats en 100 euros cadascun. Els guanyadors, que poden passar a recollir els llibres per Can Alcover, són Pep Hernández Jaume (@pephernandes) i Mireia Cabaní Massip (@mireiacbms). Enhorabona als guardonats i moltes gràcies a tota la gent que ha participat a la inciativa!

@dbalears ara llegesc 'Tània i els vius' de @joanponsbover editat per @AdiAedicions i premi ciutat de Palma Llorenç Villalonga de novel·la 2019. Producte local, quilòmetre zero @mariaagustinarg #CorrellibresDB pic.twitter.com/jXX823OuC1 — Pep Hernández Jaume (@pephernandes) April 21, 2022

Ca na Wenling de Gemma Ruiz Palà #CorrellibresDB divertida i compromesa amb l’essencial @cabani_teresa @CarmetaCFoz pic.twitter.com/3orn9kEiNC — Mireia Cabaní Massip (@mireiacbms) April 19, 2022

Fins aquest diumenge, hem rebut més de 150 recomanacions de llibres, entre elles la de la presidenta del Govern, Francina Armengol, qui ens ha fet partícips de les seves adquisicions per Sant Jordi:

Aquest són els llibres que he comprat per #SantJordi:

"Els dies bons" / @Ainaflll

"Prova de foc" / Escriptors/es de Balears

"Els grans optimistes" / Rebecca Makkai

"Corfú, Cabrera, Martinica" / @mallauger

"L'imperi del dolor" / Patrick Radden#CorrellibresDB pic.twitter.com/qi5QxHypxn — Francina Armengol (@F_Armengol) April 23, 2022

També ens han recomanat llibres la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera insular de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, el director de Política Lingüística al Consell de Mallorca, Lluís Segura, i el vicepresident del Consell de Menorca i conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria:

Aquest #SantJordi2022, a na @carabassonet li recoman «Set» d'Amelie Nothomb, i a na @pfontm «La voluntat de canviar: homes, masculinitat i amor» de Bell Hooks. #CorrellibresDB pic.twitter.com/OnWQrwFcgt — Miquel Àngel Maria (@Mangelmaria) April 23, 2022

I, per descomptat, també s'ha sumat a la iniciativa del #CorrellibresDB el 'president' de Mallorca a les xarxes socials, Àngel Aguiló:

Si t'agrada la novel•la policíaca, te recoman "L'Hereu", de Jo Nesbø.



De fet, si t'agrada la novel•la policíaca, Nesbø és imprescindible a la teva llibreria.#CorrellibresDB pic.twitter.com/w5kDT6SiMO — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) April 20, 2022

Representants de la societat civil com Joan Miralles, actual president de l'OCB, Josep de Luis, expresident de l'OCB, i Amadeu Corbera, president del GOB, també hi han aportat recomanacions literàries:

Com a bon fill em toca recomanar el llibre que acaba de presentar món pare. Hi ha fet una feinada i poc té a veure amb els llibres de memòries clàssics ;) pic.twitter.com/edAHNK7itk — Joan Miralles (@JMiralles_) April 22, 2022

#CorrellibresDB L'advocat i expresident de l’@ocbcat, Josep de Luis, ens recomana 'El monjo negre' d'Anton Pavlovich Chejov, 'El país de l'altra riba' de @MaiteSalord, 'El gran mar' de David Abulafia i 'Lawfare' de @ClotDel pic.twitter.com/o5vUUiBe1d — Diari de Balears (@dbalears) April 20, 2022

#CorrellibresDB Es fa difícil triar-ne un, però una de les darreres lectures que més em va agradar varen ser els deliciosos contes de Tomasi de Lampedusa en l'edició crítica de Rossend Arquès. Una petita joia pel dia de Sant Jordi! pic.twitter.com/4JlDEeQN9f — Amadeu Corbera (@amadeucorbera) April 22, 2022

A més, lectors de dBalears que no usen Twitter també han volgut participar a la iniciativa i ens han fet arribar les seves recomanacions, com per exemple el pintor i escultor Joan Bennàssar, i Xialin Liu, presidenta del centre cultural i educatiu Huayue de Palma.

#CorrellibresDB El pintor i escultor Joan Bennàssar recomana aquests tres llibres pic.twitter.com/nx1N8QZRHN — Diari de Balears (@dbalears) April 20, 2022

#CorrellibresDB Xialin Liu, presidenta del centre cultural i educatiu Huayue de Palma, recomana

霸王别姬 ('Adéu a la meva concubina') pic.twitter.com/MeFwANHncG — Diari de Balears (@dbalears) April 20, 2022

I moltes altres propostes literàries que podeu consultar cercant l'etiqueta #CorrellibresDB a Twitter com:

Recomanació pel #CorrellibresDB i per avui #SantJordi #SantJordi2022

Aquests dies he passat gust llegint "Educar per al col·lapse" de @jordimarin.

Les crisis que vindran seran grosses i cal que infants i jovent les entenguin i seguin capaços de ser resilients. @Comicrator pic.twitter.com/wL5RjVuH52 — Iñaki Aicart (@iaicart1) April 23, 2022

Bon Sant Jordi!



Jo recoman aquest llibre perquè no sé què hagués fet sense ell aquest any. #CorrellibresDB



Anim a n'@annarosello99 i na @BelLopezr a que també en recomanin un i participin al sorteig pic.twitter.com/LQKJgjCeGI — MC (@lluquetaa) April 23, 2022

Recoman especialment L'imperi del dolor, de @praddenkeefe i Relat de l'economia menorquina #CorrellibresDB

I tu, @PepVerger, què me recomanes? pic.twitter.com/7y1XjAHJP9 — Aina Ginard Bauzà (@ainaginard) April 23, 2022

És d'un amic del cor, sí, però també és una mostra de poesia gongorina ben feta, amb un toc eroticofestiu.#CorrellibresDB



Si voleu, continuau la cadena de recomanacions que ens proposa el @dbalears, @jmvidalillanes i @perelloarrom. pic.twitter.com/1mJof8Hi15 — Miquel Àngel Llauger (@mallauger) April 22, 2022

#CorrellibresDB jo recomano 4: el primer el nord-català @Joanlluislluis 'Junil a les terres dels bàrbars', el segon: el mallorquí @MelciorComes 'Tots els mecanismes', el quart la valenciana @GemmaPasqual'Viure perillosament' i finalment 'morir diset' de @SergiBelbel

. — Maria Benejam sediciosa Donec perficiam! (@elventdelnord) April 22, 2022

Recoman Ocells de pas, de Maria Antònia Perelló Femenia, sobre les injustícies socials, conseqüència de la crisi econòmica.#CorrellibresDB @SalasSerra @MarcPerezRibas pic.twitter.com/ftdpHlxDUf — Tomeu Cantallops (@tcantallops) April 21, 2022

Us recomano aquests dues novel·les de literatura fantàstica de la jove escriptora de #Mariadelasalut Joana M. Pastor Perelló @elmonmagicdelot . Us animo a gaudir de la lectura @kronicox @Marilen11807284 #CorrellibresDB #SantJordi

Gaudiu de la lectura https://t.co/9NSZLkiJMZ pic.twitter.com/PmfranBeX9 — ENRIC POZO MAS (@ENRICPOZOMAS) April 20, 2022

Escombrant cap a casa, la meva recomanació per Sant Jordi és 'L'illa, el far, el vent' de l'escriptor menorquí i afincat a es Molinar, Josep Manuel Vidal Illanes #CorrellibresDB

I les vostres? @jmvidalillanes, @MiquelCarbonel2 pic.twitter.com/hwp6gzYxGd — María Torres (@MariaTorFer72) April 20, 2022