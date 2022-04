Presenten 'Planeta latent' d'Elm Puig Mir, premi Joan Alcover de poesia

El director general de Difusió i Promoció Cultural de l'Ajuntament de Palma; Marcos Augusto; el membre del jurat i poeta Àngel Terron; i el guanyador del darrer Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia, Elm Puig Mir, han presentat aquest dissabte 'Planeta latent', el poemari amb el qual l'escriptor de Sant Feliu de Guíxols aconseguí aquest guardó, dotat amb 12.000 euros.

Segons va destacar el veredicte del jurat, aquest poemari destaca per la seva elegància, subtilesa expositiva i capacitat de suggestió, així com la seva profunditat estètica i humana i l'intent de capturar l'inaprehensible.

«El llibre de Puig és un poemari molt ben traçat, amb una estructura interna molt coherent. Com indica el seu títol, beu d'una sèrie d'imatges del món vegetal i és un llibre que es pot entendre com a lloc i com a viatge», ha explicat Marcos Augusto.

El director general ha destacat també que «darrere hi ha tot un imaginari construït a partir de poetes com Remedios Varo, una artista de l'entorn del 27». «Puig fa un joc amb diferents literatures a partir de les cites que hi ha», ha afegit, a més d'assenyalar que «és un llibre complex i que entén la poesia com una cosa que està per damunt la llengua, com una construcció a partir de diferents llengües».