Sant Jordi: 25 novetats recomanades

Vos presentam 25 novetats (20 en prosa i 5 en vers) per ajudar-vos a triar en la Diada de Sant Jordi, quan els llibres surten al carrer.

Bartomeu Colom i Pastor, Perfil d’un home cívic

Antoni Nadal i Soler

Documenta Balear

Perfil de la personalitat i la trajectòria acadèmica i cívica del professor de dret administratiu Bartomeu Colom i Pastor (Sóller, 1951), especialista en dret autonòmic i dret lingüístic, organització territorial de les Illes Balears, drets fonamentals i urbanisme.

Les dones en l’esdevenir de la història de les Illes Balears (1600-1936)

Isabel Peñarrubia

Lleonard Muntaner Editor

Recull d'una extensa nòmina de dones que, al llarg de la nostra història, han excel·lit en àmbits diversos. Són dones singulars de pobles i de ciutats que han estat invisibilitzades i han romàs en l’oblit, tot i que representen la meitat de la història de les Illes Balears.

El teatre mallorquí (segles XIX-XXI)

Antoni Nadal i Soler

Documenta Balear

Panorama complet de la història del teatre mallorquí del segle XIX al XXI (fins al 2021), en el qual es consideren els espais, els actors, els espectadors, els dramaturgs i altres participants de la representació a fi de reconstruir la seva evolució com a espectacle.

Joan Veny. Memòries d’un filòleg norantí

Joan Veny

Lleonard Muntaner Editor

Veny és un dels gegants del català que ens han llegat unes eines eficacíssimes i d’una gran altura científica en l'àmbit de la filologia.

Els cognoms de les Illes Balears

Gabriel Bibiloni

Nova Editorial Moll

Obra que recull els cognoms tradicionals de les Illes, entenent per tals els que hi han existit entre les conquestes catalanes del segle XIII i l’arribada de la immigració massiva en el segle XX.

Entre l'oralitat i l'escriptura

Josep A. Grimalt

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Selecció de tretze articles acadèmics de Josep Antoni Grimalt Gomila (Felanitx, 1938), catedràtic emèrit jubilat de la Universitat de les Illes Balears.

Junil a les terres dels bàrbars

Joan-Lluís Lluís

Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2021. Una novel·la d'aventures, un viatge iniciàtic i una faula històrica que juga amb els lectors per enaltir el poder d'explicar històries.

Les muses

Jordi Cussà

Comanegra

La novel·la pòstuma de i la millor manera d’acomiadar i celebrar l’autor. Una novel·la coral sobre la pulsió artística que travessa els anys que separen Ramon Llull dels Pink Floyd (passant per Leonardo, Shakespeare, Clara Schumann, Camille Claudel, Antoni Gaudí i un munt de grans artistes més o menys integrats en el cànon).

Tots els mecanismes

Melcior Comes

L'enfrontament de dues famílies poderoses, la destrucció d'un món. L'extraordinària nova novel·la de Melcior Comes després de l'èxit de Sobre la terra impura.

Visita a la senyora Soler

Manuel de Pedrolo

Fonoll

La censura franquista impedia l’any 1971 que arribés als lectors Visita a la senyora Soler, una de les 'novel·les perdudes' de Manuel de Pedrolo, que s’ha mantingut inèdita fins ara.

El món es torna senzill

Laura Gost

Grup 62

Crònica d’una erupció emocional. A través de la mirada neta de la seva protagonista, assistim a una retransmissió en primera persona d’un procés de combustió interior.

Fuita i martiri de sant Andreu Milà

Riera Nadal, Miquel Àngel

Nova Editorial Moll

Publicada per primera vegada el 1973, és la primera novel·la de Miquel Àngel Riera (1930-1996) i un dels pilars de la seva trajectòria literària. Agafant el dinamisme de la roman noir i la profunditat de la novel·la psicològica, l’autor creà una colpidora paràbola que comença amb la fugida d’un grup de lladres que, després d’haver sofert un greu accident, queden immobilitzats entre les deixalles del seu cotxe.

Diguem-ne amor

Marta Vives

Ara Llibres

Dotze històries d’amor reals, imperfectes i belles que exploren totes les formes d’estimar. Què és l’amor? Es pot definir d’una sola manera? Quants tipus d’amor caben en una única paraula?

Benvolguda

Empar Moliner

Grup 62

Una obra mestra contra el desamor. La Remei Duran és una dibuixant de prestigi que es considera una atractiva senyora de cinquanta i pocs anys, massa feliç esposa i mare.

Molts i ningú. Embastat de memòries i altres històries

Clara Ponsatí

La Campana

Lluny de fugir, es mira a ella mateixa i ens mira a nosaltres a la cara, i, amb la fermesa i la sinceritat que la caracteritzen, ens parla sense embuts. Aquest embastat de memòries i altres històries es pot llegir com una autobiografia: és la crònica d'una trajectòria vital i acadèmica molt rica i d'un compromís polític al llarg dels anys, i també el relat de primera mà d'un moment decisiu de la història recent, des del Primer d'Octubre fins al combat europeu dels exiliats.

Figura d'assaig

Joan Fuster

Comanegra

Si Joan Fuster és «un autèntic professor de lectura», com ens diu Antoni Martí Monterde, aquest volum voldria esdevenir-ne una escola; una escola de lectura. Per a un llibre hi ha pocs reptes tan importants com aquest.

Republicanisme, Catalanisme i Socialisme

Gabriel Alomar

Tigre de Paper

Gabriel Alomar va ser una de les icones claus del republicanisme i el catalanisme obrerista d'inicis de segle XX. A ell li devem importants contribucions intel·lectuals i culturals: Va ser el primer en la història del nostre país a sintetitzar l’emancipació nacional amb l’emancipació social.

El somni menorquí(nista)

Joan Manel Martí Llofriu

Lleonard Muntaner Editor / OCB

Recopilació i revisió de les fonts del menorquinisme polític d’ahir per tal de repensar i dissenyar els reptes del menorquinisme polític del futur.

100 anys de marxisme i qüestió nacional als Països Catalans

Xavier Milian Nebot

Tigre de paper

Sintetitza per primera vegada els textos dels principals dirigents, organitzacions i mitjans que han desenvolupat una proposta política que vincula la lluita nacional amb la lluita social al nostre país al llarg dels últims 100 anys de la nostra història (1910-2010). El resultat, dos volums amb un total de més de 1.600 pàgines que condensen un segle d’història, compromís i lluita per la llibertat.

Tots els colors del negre (L'extrema dreta a l'Europa del segle XXI)

Jordi Borràs

Desemmascarant els hereus del feixisme a casa nostra i infiltrat a les manifestacions de la ultradreta a Europa, Jordi Borràs presenta la investigació periodística de tota una vida.

POESIA

Si entra boira no tendré on anar

Antoni Vidal Ferrando

Premi Carles Riba 2021. Un diàleg entre passat, present i futur construït a partir de tot allò que ha anat en contra dels ideals, dels somnis i dels amors de la vida de l'autor.

Si no dius fort el meu nom em condemnes per sempre

Antònia Vicens

La Premi d’Honor 2022 ens regala amb aquesta antologia una oportunitat meravellosa de fer camí per la seva poesia i, sobretot, les petjades essencials de la seva poètica.

Poeta a Nova York

Federico García Lorca

Traducció i notes Miquel Flaquer Servera Llull i Pròleg: Pere Joan i Tous

Documenta Balear

Federico García Lorca va escriure el poemari Poeta en Nueva York a la ciutat de Nova York els anys 1929-1930. Lorca acabava de passar una profunda crisi emocional i el to desesperat de diversos poemes se’n fa ressò.

Camps dalladors

Miquel Àngel Mas Mas

El Gall Editor

Els immutables temes universals (la por, la mort, l’amor, la llibertat, l’enyorança, la ira...) entonats per poemes concisos, punyents i valents, no gens servils, de ritme viu, que evoquen imatges clares amb la força d’alguna veritat.

Joan Fuster. Poesia completa 1945-1987

Fuster és conegut sobretot com a destacat assagista i intel·lectual, però en la seua extensa obra també la poesia representa una activitat significativa. El gènere poètic forma part dels seus interessos, el seu estudi abraça des dels clàssics medievals fins a la poesia del segle XX, inclosa la universal, i la pròpia producció poètica escrita es prolonga en el període 1945-1987.