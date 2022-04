La banda sonora del Correllengua: La Dharma, Els Pets, Obrint Pas, Mesclat, Oprimits, Odi...

El Correllengua torna allà on va néixer. Després de nou anys, Joves de Mallorca per la Llengua han recuperat la seva activitat més emblemàtica.

El Correllengua és una gran mobilització popular, és reivindicació i també és festa... i música.

Són diversos els conjunts musicals que han dedicat una cançó al Correllengua com Obrint Pas, Mesclat, Oprimits, Odi.. Altres cançons no hi estan dedicades, però ja formen part de la banda sonora d'aquesta activitat en favor de la llengua catalana com 'La presó del rei de França' de la Companyia Elèctrica Dharma o 'vine a la festa' d'Els Pets.

Companyia Elèctrica Dharma

Els Pets

Obrint Pas

Mesclat

Oprimits

Odi

Fem Correllengua

Spotify

A Spotify també es pot trobar una llista de reproducció titulada Correllengua.