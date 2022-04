El festival PalmaDansa 2022 se celebrarà del 29 d'abril al 8 de maig

Aquest dimecres ha estat presentada la dotzena edició del festival Palma Dansa, la qual se celebrarà del 29 d'abril al 8 de maig i girarà entorn de tres eixos: el moment present, el ritme i l'espai, i les identitats. «Vàrem plantejar la cultura de la ciutat com a ecosistema col·laboratiu entre diferents espais i institucions», ha declarat el tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera.

La novetat d'enguany és la creació de xarxes amb altres festivals com Dansa València, Tranzfestival Bielefeld i Sismògraf, amb els quals es col·labora intercanviant companyies o amb programacions a llarg termini. «Per a nosaltres és essencial crear xarxes», ha afirmat la directora general de Cultura i Comunitat, Tina Codina.

L'espectacle que inaugurarà el festival és 'The Cloack', de Tchekpo Dance Company, en col·laboració amb Elisabeth Masé. El programa també compta amb peces com 'Am I What?', de la Companyia Elvi Balboa, 'Dance is My Heroine', de la Cia. Cristina Gómez, o 'Súper Frau', de la Cia. Baaal Dansa, les quals posen en qüestió la distinció entre realitat i ficció tecnològica; també es podran veure 'Esberlar', de la Cia. Atapeïda, o 'Comfort Zone', de la Cia. Silke Z. Resistdance, entre d'altres.

Per altra banda, el cartell recupera la peça 'El no-drama de la ruptura amb na Joana', de la Cia. Bleda Insípida, que inicialment va formar part del programa del festival Emergències. 'Igra', de la Cia. Kor'sia, serà l'espectacle de clausura.

Per altra banda, 'Alive', de la Cia. La Sala, 'Hito', de Chey Jurado & Akira Yoshida, i 'Goosebumps', de la Cia. La UNAIUNA, són els espectacles de carrer que conqueriran espais públics, compartiran el moviment i posaran de manifest que Palma es transforma i adquireix nous significats.

Durant la presentació s'ha explicat que l'edició d'enguany vol anar més enllà de la programació artística i ha programat tres tallers que duran a terme algunes de les companyies que formen part del cartell.