El Teatre Principal edita i publica el text de quatre produccions pròpies amb l'editorial Arola

El Teatre Principal de Palma ha publicat, amb l'editorial Arola, quatre obres de text que són produccions o coproduccions pròpies. «La dramatúrgia contemporània a les Illes no havia tingut mai un moment tan dolç com l'actual», ha declarat el director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, destacant la importància «de la publicació de texts teatrals, ja que això permet que les obres pervisquin».

'La darrera opció', escrita a quatre mans per Clara Ingold i Josep Orfila, s'estrenà el desembre passat a la Sala Petita. Parla de «dos amics que han decidit deixar enrere la vida com l'havien coneguda fins ara i emprendre una aventura revolucionària per a ells: desconnectar de tot i de tothom», han explicat els autors.

'Tanatologia', estrenada el febrer passat a la Sala Gran, és «una obra sobre el suïcidi, la identitat i la memòria. Una obra sobre un futur proper que tal vegada no sigui un futur apassionant, però és un futur correcte i educat i polit i net i amb els armaris ordenats», diu Víctor Uris, l'autor. Aquest, també imparteix classes de filosofia a la facultat de Psicologia de la UIB, i va començar a interessar-se per aquest tema en tractar-lo a les aules i en veure l'interès que despertava entre els alumnes.

'Fake', de Rafel Gallego, es podrà veure a la Sala Gran del Principal els dies 22 i 23 d'abril. És una obra que «parla d'informacions sense contrastar, de valors cada vegada més mercantils, menys humans, massa líquids... i d'unes estructures socials i econòmiques que deixen poc marge als ideals i a l'ètica. No és només l'argument de Fake, és un resum de l'actualitat, del món en el qual ens movem».

'Escalar un gegant' arribarà al Teatre Principal el novembre d'enguany i «és una tragicomèdia lleugera amb gust dolç i agre, que investiga les relacions pare-fill (i, en general, familiars) que es van deteriorant amb el temps i la distància. Ho fa plantejant una trobada inesperada entre un pare i un fill que han de conviure per primera vegada en molt de temps a causa d'una tempesta que arrasa el municipi i que els mantindrà dies entre les mateixes quatre parets, sense poc més a fer que conversar i intentar entendre's», ha explicat Bernat Molina, autor del text.

El Teatre també ha anunciat un acord amb el Gremi de Llibreters que estableix que, per cada compra de més de 20 euros que es faci a les llibreries el 23 d'abril, s'obtindrà un descompte de 7 euros en entrades per al Teatre Principal.