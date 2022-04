La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, i la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, acompanyades de la directora insular de Cultura, Maria Pastor, han presentat aquest dijous el programa del festival La Lluna en Vers 2022, «ple d'expressions artístiques que lliguen paraula, tradició, literatura i oralitat d'arrel», segons Busquets. Els espectacles i esdeveniments estan previstos a diferents indrets de Mallorca i també de Catalunya, entre juny i setembre.

«La Lluna en vers ens permet reconnectar amb la nostra cultura d'arrel pròpia de Mallorca i també conèixer la tradició d'altres llocs de món a través de la música i la paraula», ha afegit la vicepresidenta, qui ha destacat que La Lluna en vers combina diferents formats com ara concerts, recitals i muntatges escènics o representacions teatrals amb l'objectiu d'acostar la cultura i tradició al públic de Mallorca i visitants.

Un dels plats forts del programa d'enguany ens traslladarà a Galícia, amb la Nit de Foliada, que tendrà lloc a Sant Joan el dia 20 d'agost, i que inclou diverses propostes de folk gallec renovadíssim amb les Tanxungueiras com a cap de cartell, estrenant a Mallorca el seu nou disc 'Migas', i Laura Lamontagne & Picoamperio de teloners. El dia anterior s'ha programat un taller de danses gallegues. La Lluna en vers 2022 també ret homenatge a Gabriel Ferrater en el centenari del naixement del poeta amb el recital Fil de memòria, a càrrec de l'actor i rapsode català Pere Arquillé.

«Com cada any, es tracta d'una programació descentralitzada, a diferents municipis de Mallorca amb escenaris ja consolidats de La Lluna en vers, i alguna novetat, com és el Parc Enològic de Felanitx. Agrair la col·laboració dels diversos ajuntaments», ha explicat Busquets.

Com és habitual, La Lluna en Vers dona suport a dos esdeveniments novells de Mallorca, Mobofest des de la seva primera edició, i ara també en la segona edició del Festival Albopàs dedicat al teatre de text perquè totes dues cites representen bé l'esperit d'iniciativa cultural generada des de la ciutadania i, de manera especial, des de col·lectius de gent jove que vol participar activament de la generació d'oferta cultural.

«En tots dos festivals hi aportam una actuació, ajustada a la seva programació, però també en la línia programàtica de La Lluna en Vers», ha apuntat Castells durant la roda de premsa, qui ha anunciat que «enguany de manera especial inauguram una col·laboració que voldríem consolidar en el temps, amb el Festival Poesia i +, un referent en programació cultural de base literària des de fa dues dècades, organitzat per la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Aquesta col·laboració enguany es concreta en la selecció d'un espectacle recomanat per cada festival en l'altre (a Mallorca, Magalí Sare, recomanada per Poesia i + / a Catalunya, Fam de paraula i terra, recomanada i produïda per la Fundació Mallorca Literària».

Així mateix, el programa inclou la realització d'una NIT COMPARTIDA, consistent en la programació d'un mateix espectacle en tots dos festivals (en dates diferents). La tria ha estat consensuada i es pretén que serveixi per visibilitzar el suport a una proposta emergent, que en aquesta primera edició és la proposta d'arrel innovadora de la basca Verde Prato.

Enguany també es dona el vincle amb la Fira Mediterrània de Manresa i el festival Le Silo de Marsella, amb qui la Fundació Mallorca Literària comparteix projecte de producció de Ficus·Indica, una experiència de revisió contemporània del llegat dels trobadors medievals, a través de la creació de tres artistes emergents:

Rodin Kauffman (occità), Azucena Moya (catalana) i Maria Hein (mallorquina). L'espectacle ha anat prenent forma a través de successives residències de treball col·lectiu dels artistes durant el darrer any. La darrera residència tindrà lloc a Mallorca del 2 al 9 de juliol, i just després tindrà lloc a La Lluna en Vers l'estrena absoluta del muntatge, el dia 10 de juliol a Sant Joan. Posteriorment, serà estrenat també en la propera Fira Mediterrània de Manresa.

D'altra banda, també es tindrà presència en el Festival de Llegendes de Catalunya, on s'hi programa la producció Irene i la terra adormida, de la FML. La representació es durà a terme amb l'equip actoral de Mallorca (Bàrbara Nicolau, Miquel Àngel Torrens i Maria Antònia Salas), però amb equip musical i coral del mateix territori, un fet que possibilitarà que, posteriorment, l'espectacle pugui girar en altres indrets de Catalunya.