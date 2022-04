Els Pets publicaran nou disc el 29 d'abril i el presentaran a Palma el primer de maig

'1963'. Aquest és el títol del nou disc d'Els Pets, que es publica divendres 29 d'abril. El títol fa referència a l'any de naixement dels tres músics del grup de Constantí, Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres, i resumeix l'esperit de l'àlbum: cançons fetes des del present després de tota una vida tocant plegats. La idea serveix de fil conductor de la música -amb composicions inspirades en la 'new wave' britànica però amb mirada contemporània- i de les lletres –que sense renunciar al costumisme dels últims discs, recupera el punt irònic i descregut dels seus orígens-. '1963' (RGB) l'ha produït Joan Pons (El Petit de Cal Eril) al seu estudi de Guissona, i els fans en podran fer un primer tast aquest dijous 8 d'abril amb el senzill 'Ulls com piscines'.

«1963 és un cant adult a la vida, una reivindicació al pòsit que donen els anys viscuts. En temps de plaers immediats, aquest disc és una aposta honesta als petits detalls que només es poden copsar amb calma i bons aliments. 1963 també és una efemèride que defineix el contingut del disc: és l'any zero dels tres components del grup i al mateix temps el punt de partida del gènere que practiquen des dels seus inicis, un pop de guitarres amb melodies enganxoses com caramels de cafè amb llet», expliquen des del grup.

En aquest nou disc, el tretzè de la seva trajectòria, Els Pets, amb la producció austera i sense colorants de Joan Pons, fan una clara aposta sonora per l'optimisme adult, cançons curtes i directes sense cap mena de farciment, peces de poc metratge amb un punt extra de vitalitat, per vestir unes lletres que recuperen el toc irònic i descregut de treballs anteriors, sense oblidar aquest detallisme ple de sensibilitat que els caracteritza.

Els Pets presentaran aquest nou disc en un concert al Teatre Principal de Palma, dia primer de maig, que servirà, també, per tancar les celebracions del 25è aniversari de dBalears.