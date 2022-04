Projecció del film 'El ventre del mar' i posterior col·loqui aquest dijous als Multicines Manacor

Aquest dijous, 7 d’abril, a les 20.30 h als Multicines Manacor es projectarà la pel·lícula El ventre del mar d'Agustí Villaronga. Ho organitza: Cinemaclub 39 escalons, l'Obra Cultural Balear de Manacor, La Perifèrica Produccions, Aficine, Enviu Manacor i la Federació Catalana de Cineclubs.

Els socis de l’Obra Cultural Balear hi tenen l’entrada de franc (cal reservar-la abans), preu per als no socis 5€. En acabar la projecció hi haurà un col·loqui amb Cesc Mulet (productor) i Joan Miquel Artigues (ajudant de direcció).

El ventre del mar

Juny de 1816. La fragata francesa Alliance embarranca davant les costes del Senegal. Sense prou bots per a tots, es construeix un bastiment per remolcar fins a la riba a 147 homes. Però el pànic i la confusió s’apoderen del comboi i tallen la soga de remolc, abandonant l’embarcació a la seva sort. La fam, la bogeria i una lluita acarnissada es deslliga en aquella embarcació a la deriva. Savigny, un oficial mèdic implacable i Thomas, un rebel mariner ras, s’enfronten mostrant diferent actitud per sobreviure. Un horror que va durar dies i dies. Un escenari on es varen mostrar la major de les crueltats i la més dolça de les pietats.