La Misericòrdia acull l'exposició dels Premis de Fotografia de Muntanya 2022

Aquest dijous, 31 de març, s'inaugurarà l'exposició dels Premis de Fotografia de Muntanya 2022, després de l'acte d'entrega dels guardons. La mostra consta de 30 fotografies d'entre les quals es triaran les guanyadores de les 10 categories previstes enguany.

«És el tercer any consecutiu que s'organitza aquesta mostra d'una selecció de fotografies aspirants als premis que convoca la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i la Mostra de Cinema de Muntanya de Palma», ha explicat La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets. Aquest tipus d'esdeveniment permet «assolir l'objectiu comú de sensibilitzar en la necessitat de respectar els espais naturals perquè les futures generacions els puguin gaudir», ha destacat.

«No només hi veim paisatges espectaculars, també hi veim la biodiversitat, el patrimoni i les petjades dels nostres avantpassats i també algunes de les activitats que s'hi realitzen a les muntanyes com ara alpinisme, expedicions, escalada, senderisme, espeleologia», ha afegit Busquets. Per la seva banda, el president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals, ha destacat la gran qualitat de les obres presentades que, «en moltes ocasions ens traslladen al lloc on han estat preses i també ens evoquen sensacions com si ens trobéssim a aquell espai».

Segons ha explicat el comissari de la mostra, Tomeu Tomàs, l'increment de participació enguany als Premis Fotografia de Muntanya ha estat notable. Pel que fa al nombre de persones, 94 han enviat fotografies, amb un increment superior al 80 % respecte de l'any passat, percentatge que se situa per damunt del 60 % pel que fa a les obres presentades, 266 enguany. També, ha destacat l'increment de categories en què es pot participar, amb la incorporació del Premi Vol Ras, a la millor fotografia de penyaleres, del Premi Hotel Maristel a la millor fotografia de la Serra de Tramuntana i el Premi Sa Tenda, a la millor fotografia de senderisme.

L'exposició romandrà oberta del 31 de març al 14 de maig, a la sala d'exposicions de la 3a planta del Centre Cultural la Misericòrdia.