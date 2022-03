Una desena de dibuixants i il·lustradors de les Balears participen en la Fira de Bolonya

Les Illes Balears formen part un any més de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, que té lloc des d'aquest dilluns fins el divendres 25 de març. El Govern participa en la fira especialitzada més important d'Europa a través de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que hi assisteix mitjançant l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), integrat un any més a l'estand de l'Institut Ramon Llull (IRL).

Els il·lustradors de les Illes Balears que enguany hi participen, a través de l'ajut de l'IEB a la mobilitat, són Aina Bestard, Canizales i Toni Galmés, els quals estan presents en el catàleg de noves publicacions que l'IEB ha preparat amb motiu de la cita de Bolonya.

L'IEB participa també enguany al Comics Corner, una nova secció de la fira dedicada a llibres de còmic per a lectors infantils i juvenils. Es mostrarà una selecció d'obres d'autors com Francesc Grimalt, Anabel Colazo, Víctor Escandell, els germans José Antonio i Javier Bizarro, o Óscar Martín.

D'altra banda, l'il·lustrador artanenc Pere Ginard participa en la gran exposició d'il·lustradors de la fira internacional del llibre infantil i juvenil de Bolonya, que anteriorment ha comptat amb Aina Bestard i Violeta Lópiz.

L'objectiu de la participació de l'IEB és tenir cites amb editors per promocionar als il·lustradors de les Illes Balears. Molts d'aquests editors ja s'han beneficiat de les subvencions a l'edició de llibres de l'IEB. Només el 2021 l'IEB ha donat suport a 120 sol·licituds de subvenció per a publicació de llibres, de les quals aproximadament 45 corresponen a llibres de còmic o llibres il·lustrats infantils o juvenils.

Addicionalment, l'IEB busca fer nous contactes i ampliar la xarxa de col·laboradors i editors interessats a col·laborar amb autors de les Illes Balears.

La Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya és la més important d'Europa i un punt de trobada estratègic dels editors i professionals del sector d'arreu del món.