Pèl de Gall torna a la càrrega amb el senzill 'Mai'

«Mai t’aturis ni un moment, deixa que se t’endugui es vent. És una festa permanent i així és com més me mola». Amb aquestes paraules Pèl de Gall comença 'Mai', un crit a l'alliberament, per a trencar amb totes aquelles coses que ens priven de ser totalment lliures.

'Mai' parla d'aquella lluita interior que ens enfronta a nosaltres mateixos amb les nostres addiccions, vicis o també amb l’atracció que sentim cap a una altra persona o cosa, que moltes vegades ens costa controlar.

Pèl de Gall és un grup menorquí de rock que va néixer el 2008 i que compta amb una llarga trajectòria d'actuacions en directe arreu dels Països Catalans.

La seva música té un caràcter festiu, i les seves lletres són fresques i divertides, amb una temàtica diversa que acostuma a descriure situacions del dia a dia, nits de festa, amor i desamor, i experiències i sentiments amb els quals fàcilment ens podem sentir identificats.