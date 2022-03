Cort presenta el festival 'Emergències', un espai de reflexió per reivindicar la cultura com eina de transformació

L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palma ha presentat aquest divendres el festival 'Emergències', un espai de reflexió per reivindicar la cultura com eina de transformació.

Segons ha informat l'Ajuntament, l'àrea de Cultura ha presentat aquest divendres en el Teatre Catalina Valls la primera edició 'd'Emergències, Festival d'idees, projectes i trajectòries per a un futur possible', una aposta del Consistori per crear un espai de reflexió i reivindicar la cultura com útil de transformació. Aquesta primera edició es farà del 26 de març al 3 d'abril, amb el lema 'Identitats. Quan jo som l'altre'.

'Emergències', un projecte que han duit endavant els tècnics i treballadors de l'àrea de Cultura de Cort de manera col·lectiva, es farà anualment, amb les portes obertes a totes les disciplines artístiques, espais i formats que poden contribuir a l'anàlisi dels moments crucials que viu la societat i que avancen cap a idees noves per gestionar el futur de les persones en comú.

Pel que fa al lema d'enguany, aquesta aposta per reflexionar sobre com el concepte d'identitat ha entrat en crisi a diversos nivells. Les identitats personals i polítiques, els feminismes, les qüestions LGTBI, el patriarcat i les identitats nacionals són, per l'Ajuntament, categories revisables en un món canviant.

«Amb aquest projecte hem volgut englobar el màxim de disciplines i també programar en espais no convencionals», ha assenyalat la directora general de Cultura i Comunitat, Tina Codina.

«Estam en una situació d'emergència sanitària, climàtica, geopolítica i social i la cultura pot ser una eina de transformació», ha dit per la seva part el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, que ha destacat que "la cultura no és només exhibició sinó també reflexió".