Aina Tramullas presenta el seu primer senzill 'Pausa', disponible aquest divendres a les plataformes digitals

La cantant i compositora Aina Tramullas presenta el seu primer senzill 'Pausa', disponible aquest divendres 11 de març a les plataformes digitals. Aquest, és un conjunt de reflexions i debats interns que expliquen com va viure la pandèmia i com la va afectar, per després relacionar-se amb la gent que estima.

'Pausa', però, sols és un avançament del seu primer projecte en solitari 'Per poder-te cantar', produït, mesclat i masteritzat per Jaume Blàzquez. L'EP sortirà en format físic i digital dia 1 d'abril.

La cantant estudia veu, jazz i pedagogia musical al Conservatori Superior de les Illes Balears. A més a més, ha cantat en diversos projectes i formacions, i forma part de Vaivé, un projecte musical que té l'objectiu de crear i interpretar una música íntima, propera i molt cuidada, juntament amb Sílvia Rechac.