El canal 33 emet 'Milicianes', el documental sobre les cinc milicianes que varen ser afusellades a Manacor

Divendres, a les 22.40, el canal 33 eme el documental 'Milicianes', emmarcat en la programació especial de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada a la Setmana de les Dones. 'Milicianes', de Tània Balló i Jaume Miró, planteja si és possible restituir la identitat d'unes milicianes que varen ser assassinades a Mallorca a principis de la Guerra Civil.

El 5 de setembre de 1936, cinc milicianes varen ser afusellades, juntament amb altres milicians, a Manacor. El grup de combatents formaven part de l'expedició del capità Albert Bayo, que, per ordre de la Generalitat de Catalunya, l'agost de 1936 va intentar recuperar l'illa de Mallorca en mans dels sollevats. A causa d'un ràpid i sobtat reembarcament, alguns dels combatents varen quedar abandonats a l'illa. Unes hores més tard varen ser detenguts per les tropes rebels i, un cop a Manacor, varen ser afusellats.

Les cinc dones, tractades de prostitutes, varen ser violades i torturades aquella mateixa nit. A la matinada, varen ser assassinades. A dia d'avui, tots ells continuen en una fossa sense identificar.

L'existència d'un diari, escrit per una d'elles, on es relaten els dies de campanya a Mallorca, una foto del grup, feta poc després de ser detengudes, i l'anonimat de tres d'elles, han fet que sobre aquesta història hi hagi moltes llegendes.

Vuitanta anys després, una intensa investigació retorna la identitat de les tres milicianes anònimes i les contextualitza en el moment històric que van viure des d'una perspectiva de gènere.

A partir de la seva història, 'Milicianes' esbrinarà l'existència d'un projecte revolucionari, liderat per un grup de dones, que, a l'inici de la Guerra Civil, varen decidir lluitar amb igualtat per la llibertat.

És una producció de Nina Produccions i Cinètica Produccions, amb la coproducció de TV3 i IB3.