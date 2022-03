Neix 'Mètode Còmic. Ciència en Vinyetes', un projecte per a explicar la ciència a través del còmic

La Universitat de les Illes Balears i el Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca han llançat, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, la col·lecció 'Mètode Còmic. Ciència en Vinyetes', un projecte de divulgació científica que neix coincidint amb el Dia Internacional del Còmic, el dissabte 5 de març.

L’objectiu de la col·lecció és «acostar la ciència i el coneixement a la societat en general i molt particularment, als escolars». Mètode Còmic es decanta pel llenguatge visual i literari del còmic per arribar a totes les edats, independentment dels coneixements de ciència que ja tinguin, com a eina per despertar i mantenir l’interès científic.

El primer número de la col·lecció és Aventura Natura: els ecosistemes de les Balears. Són 12 pàgines, amb el guió del professor de Zoologia de la UIB Miguel Ángel Miranda i il·lustracions de Luís Resines (Pelopantón), a través de les quals es donen a conèixer els ecosistemes de les illes Balears de la mà de les sargantanes endèmiques, habitants ancestrals de l’arxipèlag.

La presentació de la col·lecció i del primer número està prevista per a dissabte, 5 de març, a les 19 hores a Ca n’Oleo, coincidint amb la commemoració internacional del Dia del Còmic. Participaran en l’acte Miranda i Resines, a més d’Enriqueta Llorca, il·lustradora de la coberta del primer número, i Margalida Vinyes, dissenyadora de la col·lecció.

El projecte Mètode Còmic es complementa amb una web des de la qual es farà difusió dels exemplars de la col·lecció, i amb un espai per a divulgar la tasca que fan els investigadors de les Illes Balears que col·laboren en els continguts de cada número. És una llista de col·laboradors oberta que inclou una ressenya de les tasques de recerca i el contacte de cada un per facilitar la interacció amb les escoles i els centres educatius per promoure la divulgació científica.