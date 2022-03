La Simfònica i Cris Juanico presenten 'Altament sensible' a l'Auditori d'Alcúdia

El cantant i compositor Cris Juanico i l’Orquestra Simfònica Illes Balears presenten Altament sensible, un concert amb el repertori més popular del menorquí en clau simfònica. El concert tendrà lloc aquest dissabte, a les 20 hores, a l’Auditori d’Alcúdia. «Reivindicam el treball dels compositors i intèrprets de les Illes Balears amb repertoris contemporanis i descentralitzam l’abast de la Simfònica, més enllà de Palma, en un exercici d’equilibri interterritorial», ha explicat el director gerent de la Simfònica, Pere Malondra.

Altament sensible obre i desplega els temes més significatius de la trajectòria de Cris Juanico (des de Ja t'ho diré fins a l'actualitat) amb els colors, matisos i sensibilitats dels instruments d'una orquestra. El projecte explora nous camins sonors i textures de cançons com Si vens, La mar, Es moment, Na Cecília, Com un infant o M’encanta.

L’artista compta amb la complicitat dels arranjaments del músic mallorquí Miquel Àngel Aguiló i la personalitat sonora de la seva banda habitual integrada per Blanca Coll (violí), Lluís Gener (baix), Quim Ribó (guitarra elèctrica), Pere Moll (bateria) i Marta Elka i Annabel Villalonga als cors.

Les entrades ja estan disponibles i es poden comprar a través de la web de la Simfònica, l’Auditori d’Alcúdia o la web de Ticket IB.