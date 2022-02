Dues propostes interessants a la llibreria Lluna de Palma

Volia comentar-vos dues propostes culturals ben interessants que tenim aquesta darrera setmana de febrer. Tant l’una com l’altra comptaran amb la presència dels escriptors corresponents i les dues es duran a terme a la llibreria Lluna de Palma.

Com posidònia en un alzinar! de Biel Simonet

El pròxim dimecres, dia 23 de febrer, a les 19 hores, es presentarà a la llibreria Lluna de Palma la novel·la Com posidònia en un alzinar! (Illa Edicions, 2021) de Biel Simonet. A l’acte hi intervendran la professora de català Bel Mut, l’il·lustrador Joan Lluís Oliver i Biel Simonet, autor de l’obra.

Segurament recordareu que durant el passat mes de novembre entrevistàrem Biel Simonet al dBalears. Tant si llegíreu l’entrevista com si no, és una bona oportunitat per conèixer directament l’autor i les persones que han tengut relació amb la creació del llibre.

Confessions d’un metec de Salem Zenia

Per a divendres, dia 25, a les 19.30 hores, també hi haurà una presentació i posterior tertúlia ben interessant a la llibreria Lluna. En aquesta ocasió parlam del llibre Confessions d’un metec de Salem Zenia (publicat per Lapislàtzuli Editorial, 2021). L’acte comptarà amb la presència de l’autor i de l’escriptora del pròleg Kaissa Ould Braham.

Aquest acte, organitzat per l’equip Kinesdues, juntament amb la llibreria Lluna, compta amb el suport de l’editorial Lapislàtzuli i el PEN català, entitat que des de 1922 defensa la llibertat d’expressió i els drets lingüístics.