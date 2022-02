Espai el Tub convoca dues noves residències de dramatúrgia per al 2022

El Centre de Creació de Dramatúrgia Espai el Tub, en col·laboració amb el Teatre Principal de Palma, ha convocat dues noves residències de dramatúrgia, corresponents a la temporada 2022. La convocatòria està destinada a dramaturgs de les Balears que vulguin desenvolupar un projecte d'escriptura teatral inèdit, el qual s'estrenarà en format de lectura dramatitzada a finals de 2022 dins la programació del Torneig de Dramatúrgia/Festival de la Paraula.

La primera residència serà de dia 1 d'abril a dia 30 de setembre i, la segona, de dia 1 de maig a dia 31 d'octubre. Les diferents propostes, seguint les bases establertes, es poden presentar fins dia 18 de març a info@deferro.org.

Convocam dues residències de dramatúrgia del Centre de Creació @EspaiElTub per a 2022, en col·laboració amb el @teatreprincipal:

Ampliam la dotació i la durada de les residències

Termini de presentació de propostes: 18 de març

Termini de presentació de propostes: 18 de març

La convocatòria d'enguany presenta com a novetat un augment de la dotació per a l'autor resident, que és de 1.500 €, així com un increment en la durada de la residència, que passa de 3 a 6 mesos. La residència inclou també l'aportació per part del centre de creació de la figura del tutor, que acompanyarà el resident durant tot el procés de creació, a través de monitoratges digitals i presencials.

A més a més, l'autor resident també comptarà amb l'acompanyament d'una persona que s'encarregarà de les seves necessitats i de la coordinació de la residència, a més de l'organització de les activitats paral·leles.

Aquesta és la tercera temporada de residències de dramatúrgia a l'Espai el Tub. Els anteriors residents han estat Manel Serrano, amb 'Jutipiris', Toni Lluís Reyes, amb 'Llibertat Nerea González', i Agnès Llobet, amb el text 'Arribar a Orió'.